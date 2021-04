Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a adressé ses condoléances à la famille du moudjahid et avocat Ali Yahia Abdennour. « C'est avec beaucoup de tristesse que le ministre de la Communication a reçu la nouvelle du décès du défenseur des droits humains et fondateur de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, le combattant Ali Yahia. Abdennour, à l'âge de 100 ans», indique un communiqué du ministère. «En cette douloureuse occasion, le ministre de la Communication présente ses condoléances les plus attristées à la famille et l'assure de l'expression de toute sa compassion, priant Le Tout-Puissant de combler le défunt de Sa Grâce et de l'accueillir en Son Vaste Paradis et d'accorder aux siens patience et réconfort» conclut le communiqué.