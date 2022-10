Le dialogue inter-palestinien a été inauguré, hier, à Alger. Cet important événement a vu la participation de 14 factions palestiniennes pour mettre un terme aux divisions et aux clivages qui impactent l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Les protagonistes qui animeront ce dialogue sont tous unanimes à penser que la rencontre d'Alger a toutes les chances d'être un succès. L'Algérie a assuré les conditions d'une rencontre entre les factions palestiniennes, en jouant un rôle de médiateur crédible et sérieux pour réaliser la réconciliation entre les factions et pour mettre en branle un nouveau processus politique afin de «parvenir à une solution consensuelle, juste et durable», comme cela est souligné par la déclaration du chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra. La rencontre, préparée par les autorités algériennes, est le fruit d'une coordination avec d'autres pays arabes qui ont soutenu les efforts de l'Algérie pour rassembler les factions palestiniennes. La crédibilité dont jouit l'Algérie est un élément qui va permettre aux factions en conflit, surtout pour les mouvements Fatah et Hamas lequel constituent la trame de ce désaccord qui a frappé de plein fouet toutes les volontés qui visaient à réunifier les rangs palestiniens et asseoir les jalons de la réconciliation palestinienne. Les participants au dialogue d'Alger auront à se mettre d'accord sur la nécessité de réactiver l'accord de la concorde nationale qui a été signé par l'ensemble des factions, en 2011. C'est cet accord qui va faire l'objet d'un profond débat entre les factions palestiniennes à Alger pour préparer le terrain à une réconciliation entre toutes les composantes de l'OLP. Il s'agit de réunifier la scène palestinienne et d'aller vers des élections générales qui concerneront toutes les institutions palestiniennes, la réforme de l'Organisation de libération de la Palestine et mettre un terme à la coopération sécuritaire avec l'entité sioniste, affirment les représentants du mouvement Hamas et du mouvement du Djihad islamique. Ces points sont considérés comme le motif qui a provoqué les premières divisons entre les factions palestiniennes et mené à l'impasse actuelle.

L'Algérie vise à asseoir les jalons d'un consensus entre les factions pour aller vers une feuille de route qui donnera plus de sens au processus politique, avec une solution juste de la question palestinienne, au niveau des instances internationales.