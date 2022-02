La visite du président Tebboune au Koweït a été un succès à tous les plans. Sa rencontre avec l'émir Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et les entretiens qu'il a eus avec le prince héritier, Cheikh Mishaal Al- Ahmad, ont été marqués par un consensus complet dans les visions et une concordance totale dans les positions sur toutes les questions qui préoccupent les deux pays. Dans une déclaration commune, publiée à l'issue de la visite du chef de l'État, il a été souligné «l'attachement ferme des deux pays aux valeurs de solidarité et d'unité et leur quête inlassable de promouvoir des approches fondées sur le dialogue et la réconciliation pour résoudre les crises». Le Koweït a clairement affiché son soutien aux efforts du président Tebboune pour faire du prochain Sommet arabe en Algérie un succès, exprimant «sa pleine disponibilité à contribuer à ce noble objectif afin d'aboutir à des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes». Les deux pays ont également affirmé partager la même vision «en ce qui concerne la situation actuelle sur la scène arabe» jugeant nécessaire «de redoubler d'efforts pour promouvoir l'action arabe conjointe face aux défis auxquels sont confrontés les pays arabes». Sur la cause palestinienne, une «question centrale» qui n'a pas manqué d'être au coeur des échanges, les deux parties ont également affiché une totale entente. Abdelmadjid Tebboune et ses hôtes l'émir du Koweït et le prince héritier, estiment nécessaire de relancer les efforts pour soutenir le peuple palestinien et recouvrir ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son État indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec El-Qods comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale pertinentes et à l'Initiative arabe de paix. Le chef de L'État a informé, dans ce contexte, des démarches entreprises par l'Algérie pour renforcer l'unité nationale palestinienne, en parachèvement des efforts dévoués consentis par plusieurs pays arabes. Pour une paix durable en Afrique et le développement du continent, les deux parties ont convenu d'une coopération et d'une coordination entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l'Agence algérienne pour le développement international. Sur le plan bilatéral, les décisions prises sont prometteuses. Les dirigeants des deux pays ont annoncé le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines avec l'établissement des mécanismes et des accords appropriés qui traduisent cette volonté politique. Il s'agira notamment d'encourager les investissements directs pour les secteurs public et privé dans les deux pays, avec la mise en place des mesures appropriées pour fournir le soutien nécessaire et le climat le plus approprié aux opérateurs économiques. Dans le domaine des hydrocarbures, les deux parties ont convenu de renforcer les opportunités d'investissement et d'échanger des expériences. Enfin la partie koweïtienne a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Algérie au candidat de l'État du Koweït, qui a été élu à la tête du secrétariat général de l'Organisation. des pays exportateurs de pétrole «Opep».