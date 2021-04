Une importante visite de travail et d'inspection du directeur général des douanes est annoncée, aujourd'hui lundi, au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene d'Oran, annonce-t-on du côté de cette institution. Noureddine Khaldi organisera une rencontre avec les opérateurs économiques de la région ouest du pays, où il sera question des difficultés et des contraintes liées aux opérations de dédouanement et aux formalités à l'import-export. Il s'agit, en effet, des surestaries coûteuses, dues essentiellement au traditionnel entassements des marchandises, durant de longues périodes importantes, au niveau de différents ports du pays. Le chargement et le déchargement de ces marchandises n'intervient qu'après beaucoup de temps, ce qui est fatalement pénalisant pour l'ensemble des opérateurs et par conséquent, pour l'économie nationale entière. Au cours de sa visite de trois jours dans la capitale de l'Ouest, le DG des douanes algériennes avait pris la mesure des manques à gagner et de l'ampleur du chantier qui attend son institution, dans le cadre du projet de modernisation de l'administration douanière, entre autres. Le premier responsable des douanes a constaté de visu sur les quais du pays et notamment à Oran, les lenteurs liées aux opérations de dédouanement. «Nous oeuvrons avec les différents partenaires pour réduire les délais de dédouanement des marchandises et, par conséquent, désengorger les ports algériens», devait-t-il préciser. Malgré des résultats, quelque peu satisfaisants, à travers «la réduction des délais de cinq à trois jours», beaucoup reste à faire pour ce corps névralgique du secteur des finances.

Parmi les mesures prises par l'administration de Noureddine Khaldi, le désengorgement des ports nationaux, afin d'améliorer la fluidité des transactions et des opérations à l'import et à l'export. Cela est d'autant plus important que la perspective de l'impulsion des exportations, figurant dans l'agenda des grandes priorités du président de la République, est une gageure à relever, sérieusement, en considération. «Nos services sont mobilisés pour faire des ports algériens une zone de transit et non des espaces de stockage et d'entassement», a-t-il confié à la presse nationale. L'administration douanière, qui figure en pole position dans les chantiers du président de la République, constitue la cheville ouvrière des objectifs tracés, quant à la relance et au rehaussement des opérations d'exportation. Reste à savoir sur quoi débouchera cette réunion avec les opérateurs de la région Ouest et les recommandations qui en découleront?