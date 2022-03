C'est une situation inédite et difficile que celle subie, de plein fouet, par des milliers de jeunes diplômés des universités et des écoles spécialisées en comptabilité et finances. Il s'agit du gel de la délivrance des agréments d'ouverture de cabinets de comptabilité, depuis 2010.

En effet, ils sont des milliers de jeunes comptables ayant exercé dans différents cabinets de comptables, d'experts-comptables ou de commissaires aux comptes à attendre un dénouement heureux. Une situation intenable qui renferme un véritable déni de droit à l'égard de ces jeunes diplômés, en quête de débouchés à même de les délivrer de ces déboires insoutenables. Aussi, pour figurer dans le tableau des comptables de l'Organisation nationale des comptables, Onca, c'est aussi un véritable casse-tête et un vrai parcours du combattant, affirment ces jeunes comptables restés dans l'expectative. Pourtant, ces derniers temps, on assiste à une floraison d'écoles de comptabilité, avec à l'appui des offres de formations actualisées et pointues.

Des milliers de jeunes comptables sont issus de ces établissements pour aller grossir les rangs des comptables déjà en sous-exploitation ou carrément en chômage. Pourquoi alors continuer à former dans ces filières? Qu'est-ce qui motive une telle décision de gel des agréments de cabinets de comptabilité, d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes? Selon les termes de la loi, «les demandes d'agrément en qualité d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé sont adressées au Conseil national de la comptabilité, par lettre recommandée ou déposées contre accusé de réception». Toujours selon les termes de la loi, pour prétendre à cet agrément, le postulant doit satisfaire à deux conditions, à savoir «la première est le fait d'être titulaire du diplôme d'expertise comptable. Ce diplôme s'obtient après le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et les 3 années de stage obligatoire.

La seconde condition oblige à s'inscrire à l'Ordre des experts-comptables pour pouvoir ouvrir son cabinet». Considérée, à juste titre, comme l'outil de développement économique par excellence, la comptabilité est souvent reléguée au second plans dans notre pays. Il n'y a qu'à voir l'état d'une grande majorité d'activités, les difficultés et retards accumulés dans le basculement vers le nouveau système comptable national, Nscn. Face à cet imbroglio, ils sont des centaines de jeunes à opter pour des départs à l'étranger pour continuer leurs études ou, tout simplement, trouver du travail. D'autres, par contre, préfèrent la maîtrise, en recourant à des formations à la carte, à travers des cycles virtuels et en présentiel aussi.

Les moins nantis, se rabattent sur des cabinets de comptabilité où ils exerceront en tant qu'agents, avec des plans de charge, souvent irréalistes. Recourant au système D, de jeunes comptables, issus de familles aisées, ouvrent leurs cabinets à l'aide d'astuces variées, en se tournant vers les agréments de comptables en retraite. Ce qu'il faut retenir de cette fâcheuse situation, c'est que les comptables sont parmi les corporations les plus nobles. C'est, à titre d'exemple, le cas de ces professionnels et stagiaires comptables qui s'organisent entre eux.

Des forums de discussions fermés, sur les réseaux sociaux, dédiés aux comptables, experts-comptables, commissaires aux comptes, financiers, etc. sont mis en place, proposant des débats et des discussions autour de thèmes d'actualité. En effet, nombreux sont les jeunes débutants, stagiaires en comptabilité et même d'anciens comptables, qui viennent chercher dans ces forums des réponses à des situations nouvelles, telles que les modes de calcul des nouvelles charges fiscales induites par la loi des finances 2022. Face à plus d'une décennie d'attente, la nouvelle génération de comptables continue à se poser ainsi certaines questions, somme toute, légitimes, quant à son droit à l'exercice de ce métier, l'ouverture de cabinets ou à sa constitution en groupes afin de fournir des prestations de services en comptabilité et finances.