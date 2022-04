La communication constitue le meilleur moyen de sensibilisation.

En effet, la commission d'information et de communication des Jeux méditerranéens, Oran 2022, a organisé une rencontre avec des représentants des associations actives dans le mouvement sportif.

Cette rencontre a été focalisée autour de l'élaboration d'une feuille de route pour promouvoir la 19e édition qui se déroulera à Oran du 25 juin au 6 juillet prochains. Cette campagne de sensibilisation sera menée pendant et après le mois de Ramadhan et de surcroît dans l'ensemble des quartiers et cités de la ville et commune d'Oran. Ces derniers seront représentés par les associations en coordination avec le comité des Jeux méditerranéens, qui apporteront un soutien logistique et programmatique à ces événements.

Un tournoi sportif inter-quartiers sera organisé à l'occasion de la Journée internationale de la liberté d'expression et de la presse le 3 mai, et il y aura une cérémonie artistique en l'honneur des journalistes, selon Mourad Boutadjine, chef de la Cellule médias et communication. Ce dernier a entamé son speech en invitant les présents à observer une minute de silence en hommage au journaliste décédé en fin de semaine, Abdelkader Laraïche.

Le responsable de la Com des JM 22 a ouvert le bal des discussions mettant en valeur toutes les idées proposées par les collectifs militants afin de les cristalliser pour la bonne promotion des jeux dans divers domaines sportifs, culturels et touristiques.

La rencontre a été rehaussée par la présence distinguée des anciens sportifs d'Oran comme Sofiane Daoud, Mourad Meziane, Nasser Benchikha, Chikhou, Bouchouicha. Ces associations sont attendues à élire leurs représentants lesquels prendront part à la campagne de sensibilisation des habitants d'Oran en les invitant également à participer fortement dans la réussite des Jeux méditerranéens.

La commission de la communication met en place le concours du meilleur quartier, meilleur hôtel et meilleur restaurant. Ce programme comprendra également de nombreuses manifestations mettant à l'honneur les personnalités sportives et artistiques d'Oran. Sur le plan sportif et compétitif, la Tunisie sera présente aux Jeux méditerranéens d'Oran-2022, prévus du 25 juin au 6 juillet, avec une délégation comprenant entre 200 et 240 athlètes répartis en 22 disciplines, entre sports individuels et collectifs, selon un communiqué du ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports.

Les derniers préparatifs engagés en prévision des joutes méditerranéennes d'Oran et d'autres échéances à court terme, ont été examinées lors d'une réunion de la commission mixte de préparation olympique en présence du ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports, Kamel Dekiche, et du président du Comité national olympique tunisien, Mehrez Boussayène, a indiqué l'agence TAP.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de conjuguer les efforts et d'intensifier les contacts avec toutes les parties concernées, afin de surmonter les difficultés et d'assurer les meilleures conditions de participation aux athlètes tunisiens aux JM-2022.

La réunion a permis de discuter des objectifs de participation, des disciplines sportives ciblées, des athlètes concernés par la participation au rendez-vous d'Oran, ainsi que les derniers préparatifs logistiques et matériels tels que le transport, les tenues et les équipements des athlètes.

La 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran se déroulera dans 24 disciplines.