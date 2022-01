Dans le souci de réserver un traitement uniforme aux zones d'ombre, à travers l'unification des procédures, le ministère des Travaux publics se penche sur la problématique des lenteurs qui ont lesté la réalisation des projets inscrits dans le cadre de cette approche. Du fait que sur le terrain, rien ne peut expliquer que sur le même programme, la concrétisation des orientations de l‘état, n'avance pas au même rythme, et les résultats diffèrent d'une région à l'autre. Pour y remédier, le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri a annoncé, mardi, que son «département comptait publier, dans les prochaines semaines, une deuxième partie des cahiers de charges modèles en vue d'éviter la lenteur de plusieurs procédures relatives aux projets. Celle-ci sera publiée prochainement et appliquée par les directeurs locaux de son secteur à travers les 58 wilayas du pays».Aux allures de manuel de fonctionnement, l'unification des procédures vise à entrer dans les automatismes de réalisations des projets pour des résultats sans divergence. C'est dans cette optique qu'ont été fixées le priorités inhérentes à la prise en charge des préoccupations des zones d'ombre, et à asseoir une base commune pour l'application des mesures retenues pour sortir plus de 135 000 localités d'un oubli méprisant. L'urgence étant d'apporter à ces communes un souffle nouveau en matière de développement local, à travers la création de niches d'investissement et d'emplois, il est indéniable que, techniquement, les procédures administratives devraient donner les mêmes taux d'avancement, en tenant compte de la spécificité de chaque région. Pour le ministre des Travaux publics, les dossiers des projets doivent être traités dans le respect des cahiers des charges qui régissent l'activité, avant de connaître sur le terrain une adaptation aux conditions et aux particularités des régions. À ce titre, Nasri n'a pas manqué de dénoncer des pratiques outrageusement lourdes, expliquant qu'«il y a des maîtres d'ouvrage qui mettent avant le début de l'étape de la sélection des maîtres d'oeuvre ou des bureaux d'études, des conditions difficiles à réaliser sur le terrain, et c'est complètement inacceptable». Une situation complexe, dans la mesure où de tels comportements compromettent inévitablement l'objectif principal de cette opération, qui a nécessité un travail de fond colossal, notamment en matière de recensement, et qui vise à faire converger les résultats de chaque région vers un impact général, à même de générer une dynamique durable de développement. Par ailleurs, l'unification des procédures agira également sur les effets de la bureaucratie et de la corruption, notamment dans l'octroi des projets aux entreprises.