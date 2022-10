Depuis plusieurs jours, le wali d'Annaba enchaîne les réunions avec les élus locaux afin d'examiner la situation du développement dans les communes de la wilaya. Une démarche reflétant l'adhésion des autorités locales de la wilaya à la politique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans ce contexte, il est impératif de rappeler que le développement local et la prospérité sociale se placent parmi les priorités majeures de la feuille de route du chef de l'État. Adhérant à ce processus, le wali oeuvre à concrétiser cet engagement, en exerçant une pression sur les élus locaux.

Ces réunions, initiées dans ce sens, sont liées étroitement au développement des communes et de toutes les zones enclavées de la wilaya d'Annaba. Au cours des différentes rencontres d'évaluation, le commis de l'État a affirmé que toutes les localités éparses seront accompagnées pour mener à bien les diverses opérations représentant les revendications fondamentales des citoyens en matière d'amélioration du cadre de vie. Le chef de l'exécutif a également insisté sur la continuité de soutenir la croissance dans toutes les communes. Dans ce contexte, et à chaque réunion, le wali a souligné la nécessité de prioriser les projets et les opérations d'intérêt citoyen, ainsi que de répertorier les projets pour l'exercice 2023. Aussi a-t-il évoqué l'aide et l'assistance aux nouveaux membres des conseils populaires municipaux afin de faire avancer le développement à travers toutes les communes de la wilaya. Si l'initiative du premier responsable de la wilaya dénote une bonne volonté, le défi d'un véritable développement reste tributaire de la bonne gestion des affaires locales par les élus et leur engagement au service de l'intérêt général... Ces édiles, dont le rôle est, convient-il de le souligner, la locomotive du développement des communes et, par conséquent, celui de toute la wilaya. Or, en dépit de tous les efforts, la concrétisation d'une prospérité sociale palpable dans la wilaya d'Annaba semble être un défi difficile à relever. Un fait qui demeure tributaire, probablement, de l'absence du déclic devant réactiver le rôle des élus locaux dans le développement réel de leurs communes.

Les enjeux sont énormes et les défis auxquels font face les gestionnaires des communes de la wilaya d'Annaba exigent la mobilisation des volontés de tout un chacun, afin de mener tous les programmes de développement à savoir PCD et PSD, afin de procurer le changement escompté à travers un véritable développement local général. En attendant la réalisation de ce challenge de ntretaille, Annaba reste d'une part, entre les tenailles d'une inertie désolante et d'autre part, otage de l'incivisme citoyen à l'origine de la dégradation effrénée dans toute la wilaya.