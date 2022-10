Le Conseil national des journalistes algériens Cnja a rendu public un communiqué, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse. Saisissant cette occasion, le Cnja revient sur un certain nombre de revendications du secteur, notamment un appel en direction du président de la République. En effet, le Cnja invite le président de la République à ouvrir un dialogue avec les différents syndicats et représentants de la presse nationale. «Une invitation au président de la République, afin de recevoir les syndicats des journalistes pour écouter les préoccupations des professionnels de la presse nationale, conformément à ses engagements quant à accueillir les représentants de ces derniers...», note le communiqué rendu public hier. Saluant les efforts consentis par la profession d'une part et le lourd tribut par la corporation d'autre part, le Conseil national des journalistes appelle à la révision des lois et codes régissant le secteur de la presse et des médias. Les auteurs du communiqué appellent, par ailleurs, «le gouvernement à appliquer strictement les engagements du président, notamment à inscrire dans la Constitution, la liberté d'expression et de la presse écrite, audiovisuelle et électronique, et à ne pas négliger la mise en oeuvre de l'appel du président au gouvernement à renforcer les moyens matériels et techniques acquis du secteur». Le Cnja appelle aussi, le gouvernement à «accorder aux médias régionaux et de proximité une attention particulière, étant donné qu'ils constituent un trait d'union entre la population et l'administration locale». Au sujet de la publicité publique, le communiqué du Cnja appelle à «l'élaboration d'un cadre juridique clair et transparent qui définit les critères de distribution de la publicité et la responsabilisation des éditeurs de presse quant aux droits salariaux des journalistes». Appuyant les injonctions du président Tebboune quant «à accélérer la présentation des lois sur les médias et l'audiovisuel au Parlement», le Cnja appelle le gouvernement «à impliquer tous les acteurs du secteur des médias dans ce débat». sur un autre registre, le CNJA lancera un appel solennel aux journalistes algériens et «les médias nationaux à faire face aux campagnes de désinformation et de mensonges menées contre l'Algérie, qui a retrouvé son rôle de premier plan au niveau régional et international». Le Conseil invite également «tous les autres professionnels des médias algériens en Algérie et à l'étranger à se mobiliser pour le succès de la couverture médiatique du Sommet arabe, que l'Algérie accueillera le 1er novembre, et à promouvoir ce sommet au service des intérêts supérieurs de notre nation». Le Cnja s'incline devant la mémoire des journalistes disparus et ceux tombés sur le champ d'honneur durant la décennie noire.