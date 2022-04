En application de son programme annuel de prévention et de sensibilisation, la direction Générale de la protection civile a inauguré, hier, une campagne de prévention et de sensibilisation sur la prévention des incendies de récoltes au niveau des wilayas sud du pays au niveau des wilayas d'Adrar, Timimoune, El Menaa, Ain Salah, Béni Abbes, Ouargla et Ghardaïa, ou la campagne des moissons débute à la fin du mois d'avril. Le coup d'envoi officiel de cette campagne a été donné au niveau de la direction de la protection civile de la wilaya d'Adrar. Chaque année, plusieurs cas de feux de récolte sont enregistrés par les unités opérationnelles de la protection civile générant des pertes importantes pour les fellahs et le pays.Selon une analyse des données des statistiques des cinq dernières années, il a été remarqué la majorité de ces incendies résulte de l'inobservation des règles et consignes de prévention comme le manque d'entretien des équipements en particulier les moissonneuses-batteuses. Il y a également le manque d'extincteur et des citernes d'eau avec une capacité suffisante et la méconnaissance des principes de la première intervention pour maîtriser le début d'incendie par les agriculteurs. A travers cette campagne, la direction Générale de la Protection Civile, vise les agriculteurs afin de les sensibiliser sur la nécessité de respecter et d'appliquer intégralement les mesures préventives. Cela permettra, à coups sur, d'éviter le déclenchement d'incendie. Aussi, la protection civile va accompagner nos agriculteurs durant la campagne de moisson en mettant en place un dispositif opérationnel composé de moyens d'intervention adéquats pour éteindre les incendies dès leurs déclenchements. Cela réduira considérablement les pertes et leurs impacts économiques, et contribuer ainsi renforcement de notre sécurité alimentaire.