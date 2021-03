L'Algérie toujours à la traîne en matière d'e-paiement L'été dernier, le gouvernement s'était tracé comme but d'équiper tous les commerces du pays en terminaux de paiement électronique. Il avait serré les vis en mettant en place une loi obligeant les commerçants à s'équiper en conséquence, avant le 31 décembre 2020. Évidemment, l'objectif n'était pas réalisable. La deadline a été reportée à la fin de l'année en cours. Néanmoins, cela aura tout de même permis de donner un coup de pied dans la fourmilière. Bon nombre de commerçants ont sauté le pas! Certains ont déjà reçu leurs TPE alors que d'autres ont déposé leurs dossiers en attendant de les recevoir. Les banques et autres établissements financiers se sont aussi réveillés. Ils ont commencé à démarcher les professionnels afin qu'ils optent pour cette solution. Une concurrence est même née entre eux! Cela montre un réveil institutionnel sur la question. Toutefois, malgré l'augmentation du nombre de terminaux, les Algériens rechignent encore à les utiliser. Cela quand ce ne sont pas les commerçants eux-mêmes qui évitent de proposer ce moyen de paiement à leurs clients. Avoir des TPE c'est bien, les utiliser c'est encore mieux. Mais comment faire alors pour qu'ils ne soient pas un simple objet de décoration dans les «stores»? Il est primordial de mettre en place des mesures d'incitation. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, semble s'être réveillé sur cette question. Il annonce dans ce sens que son secteur est en train de mettre en place des mesures pour encourager les citoyens et les opérateurs économiques à s'orienter vers les services électroniques. «Des efforts sont également en cours pour accorder davantage de facilités aux commerçants, artisans et professionnels afin de les inciter à utiliser ce mode de paiement moderne», a-t-il rétorqué, à l'exemple de ce qui a été fait au niveau du Centre national du registre du commerce (Cnrc). «Nous avons promulgué un arrêté ministériel portant réduction du coût des opérations qui se font avec le Centre national du registre du commerce (Cnrc), à hauteur de 20%, si ces opérations se font via le e-paiement», a-t-il indiqué. Rezig assure également que des discussions ont été lancées avec les banques afin d'offrir des avantages pécuniaires aux commerçants qui utilisent ce mode de paiement. «On aspire à réduire la valeur des taxes appliquées aux commerçants, lors de l'utilisation du e-paiement», a-t-il assuré. Chose d'autant plus primordiale que ce sont les banques qui sont appelées à insuffler la dynamique de cette digitalisation, surtout depuis que la poste a été sommée par les autorités à fermer tous les comptes entreprises qu'elle abrite, ce qui va certainement les pousser à migrer vers les banques. Ces dernières sont aussi appelées à s'inspirer de l'application d'Algérie poste, BaridiMob, qui a réussi à initier de nombreux citoyens au e-paiement. Cette solution, que les experts craignent de voir disparaître après la suppression des comptes commerciaux, est un exemple de réussite.

De nombreux Algériens l'ont adopté dans leur quotidien. Ils l'utilisent, particulièrement, pour recharger leurs lignes de téléphones mobiles et payer leurs factures. Certains opérateurs de vente en ligne ont, eux, trouvé dans cette application un moyen de contourner l'absence du paiement en ligne. Nombre de leurs clients les paient avec un transfert d'argent via cette «Appli», ce qui est tombé vraiment à pic avec la crise sanitaire et celle des liquidités. Celles-ci ont été une occasion pour «pousser» les citoyens à tenter l'expérience du e-paiement. Beaucoup y ont par la suite, adhéré, ce qui sonne comme le début de «l'ancrage» de cette culture dans nos moeurs...