Le saviez-vous? On a tous un trésor caché chez nous. Il s'agit de nos ordures ménagères qui peuvent être une véritable mine d'or pour la collectivité. Une activité économique des plus rentables peut naître de la récupération et du recyclage des déchets. L'Agence nationale des déchets (AND) l'estime à plus de 2 Mds de dinars annuellement (17 M EUR). «L'Algérie produit annuellement 20 millions de tonnes de déchets, toutes catégories confondues, dont 12 millions de tonnes de déchets ménagers et dont 35% sont produits dans 4% du territoire national», a récemment expliqué le directeur de cette agence, Karim Ouamane.

Néanmoins, depuis des années, cette richesse peine à être exploitée, faute de valorisation. Cette activité à peine naissante «patauge» à cause de l'absence d'une véritable politique de récupération et de recyclage des déchets. Les ministres de l'Environnement qui se sont succédé, ces dernières années, ont tous promis de relever ce grand défi mais les beaux discours ne se sont jamais concrétisés, dans la réalité. Les bases même pour pouvoir prétendre à cette économie «amie de la nature», n'ont pas été mises en place. En effet, en 2022, le tri sélectif est quasi- inexistant dans le pays.

Seules quelques entreprises ou hôtels mènent des actions dans ce sens. Mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Sérieusement peut-on prétendre à cette activité sans que nos déchets ne soient préalablement triés? Certains foyers adeptes de l'écologie aspirent à pouvoir trier leurs poubelles. Toutefois, ils ne trouvent aucun endroit où ils peuvent les déposer. À titre d'exemple, combien de bouteilles d'eau minérale sont déclarées «mortes» alors qu'elles peuvent avoir une seconde vie? La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, semble avoir pris conscience de l'importance de ce fameux tri sélectif. Jeudi dernier, à partir de la wilaya de M'sila, elle a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le triage sélectif des déchets ménagers de sorte à augmenter le rendement des projets de recyclage. «La concentration sur le tri sélectif va booster la création de microentreprises activant dans le domaine», a-t-elle noté. «Cela permettra ainsi de créer des emplois aux jeunes chômeurs et accompagner leur formation dans ce domaine, surtout au niveau des centres d'enfouissement technique», a-t-elle ajouté. Elle a souligné également le fait que le tri sélectif de ces déchets est de nature à prolonger la durée de vie des centres d'enfouissement technique, en réduisant les quantités reçues par ces centres. «Ce tri permettra également d'augmenter les quantités de matières dirigées vers le recyclage», a-t-elle rétorqué.

Une importance donc économique et bien évidemment environnementale. Le tri sélectif réduit notamment les émissions de CO2, protège les ressources naturelles et économise de l'énergie, tout en donnant une seconde vie aux produits. Un moyen donc d'éviter éviter le gaspillage et limiter la pollution. Il est donc temps de mettre en place une véritable politique dans ce sens. Ceci à travers des processus spécifiques dans les entreprises de ramassage, ainsi que chez les citoyens, à l'instar des fameuses poubelles de différentes couleurs, dont chacune est dédiée à un type de déchets précis. Des campagnes de sensibilisation doivent être lancées dans ce sens. Cela a pour seul objectif: vulgariser ce geste ô combien important pour la nature et l'économie nationale. C'est l'affaire de tous!