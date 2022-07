Des mesures préventives doivent être prises pour éviter les intoxications alimentaires, individuelle ou collective, suite à la consommation d'un même aliment ou d'une eau contaminée durant la saison estivale, une «période à risque de toxi-infections alimentaires», a préconisé, jeudi, le ministère de la Santé dans un communiqué. «Les symptômes les plus fréquents d'une toxi-infection alimentaire, pouvant se manifester durant une période pouvant aller de quelques heures à quelques jours, sont des nausées, des douleurs abdominales et parfois l'apparition de diarrhée et de fièvre», a précisé la même source. Le ministère de la Santé a recommandé, à cet égard, de respecter les règles élémentaires d'hygiène en veillant à la propreté des mains et de la vaisselle, à laver les légumes et fruits avant leur utilisation et à vérifier la date de péremption des produits. Il a, également, recommandé de s'assurer que le réfrigérateur est à 4-8 c, de laver les planches de coupes et tous les ustensiles de cuisine ayant servi pour les viandes crues, de décongeler les viandes au réfrigérateur ou au micro-ondes et de ne jamais décongeler à température ambiante, ainsi que de ne jamais cuire les viandes à mi-cuisson et de les refaire cuire plus tard.

Le ministère de la Santé a préconisé, en outre, de ne pas consommer les boîtes de conserves déformées/bombées et celles dégageant une odeur suspecte à l'ouverture, et d'utiliser des ustensiles différents, tels que les couteaux, les planches à découper et les marmites, pour les aliments crus. Séparer les aliments cuits des aliments crus dans le réfrigérateur afin d'éviter les contaminations croisées, conditionner les aliments dans des récipients fermés pour éviter tout contact entre les aliments crus et les aliments prêts à être consommés, et ne pas laisser des aliments cuits plus de deux heures à température ambiante, figurent, aussi, parmi les recommandations du ministère de la Santé.