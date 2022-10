Dans l'optique d'un développement soutenu des nouvelles technologies et des métiers de la connaissance, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a reçu la délégation de la société de réseautage social Meta, conduite par son directeur des politiques publiques pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie, Kojo Boakye. Comptant parmi les leaders du réseautage au monde, la société Meta, a eu l'opportunité lors de cette rencontre de «prendre connaissance des capacités de l'Algérie dans l'utilisation des technologies modernes dans le respect de la liberté d'expression loin des discours de la haine, de la diffamation et de l'invective», selon le communiqué de la Présidence.

Une prospection qui peut aboutir à un partenariat de haute qualité, du fait que l'Algérie ne souffre d'aucune ambigüité en matière de liberté d'expression et oeuvre à travers les réformes engagées à promouvoir les droits et les libertés des citoyens, dans le respect et les limites de la loi.

Le combat que mène l'Algérie, aujourd'hui, est dirigé contre toute les formes de haine et de diffamation portant atteinte à l'intégrité, la souveraineté et l‘unité du pays.

Le problème n'a jamais été celui de la liberté d'expression, mais celui des manipulateurs, qui veulent en faire le sanctuaire de leurs plans machiavéliques, briser l'élan de l'Algérie nouvelle. Ce qui n'empêche aucunement de porter le développement de la liberté d'expression à des niveaux qui permettront d'ancrer le principe d'une démocratie responsable.

Le but étant d'arriver à un équilibre entre les droits, les libertés, et les devoirs qui pourraient garantir un développement technologique dans ce sens, et préserver les principes fondamentaux de la nation. À ce titre, l'Algérie peut être le terreau fertile pour le déploiement de groupe de réseautage de société.

Par ailleurs, la rencontre a également permis de «mettre en avant les capacités de l'Algérie en termes d'infrastructures, notamment le réseau de fibre optique, et le développement rapide des start-up, qui offrent des possibilités de réussite dans les domaines de l'investissement et de la promotion de plusieurs secteurs de services».Il faut dire, que sur ce plan, l'Algérie a enregistré des avancées plus que remarquables.

L'accent a été mis sur le développement de l'économie de la connaissance, le développement du tissu des start-up, et l'amélioration des infrastructures et des capacités de connexion.

Les résultats de ces actions, permettent, aujourd'hui, d'accueillir les plus grandes ambitions dans ce domaine. Il est clair cependant, que le plus grand avantage que peut présenter l'Algérie, réside dans la production d'énergie.

La présence d'un fort réseau électrique sur tout le territoire national, est un atout majeur pour le développement de partenariat dans le domaine du réseautage. La disponibilité et le coût compétitifs de cette énergie, fait de l'Algérie le partenaire idéal pour le développement de produit phares de la société de réseautage, en l'occurrence, les «data centers». À ce titre, et tenant compte des coûts exorbitants de la consommation électrique pour l'installation de ces bases, la société Meta pourrait trouver en l'Algérie, des opportunités en or, pour son déploiement.

Du côté algérien, les débouchés d'un tel partenariat pourraient révolutionner le développement des métiers du numérique, et aurait des impacts hautement positifs sur l'économie nationale. Car dans l'éventuelle installation de «data centers», plusieurs pans de l'économie seraient alors propulsés à un rang supérieur de rendement. En premier lieu, le développement du e- commerce et du e- paiement, connaîtront un saut significatif. Par conséquent, les secteurs stratégiques, tels que les finances, et le secteur tertiaire, qui impactent le PIB à concurrence de 48% passeront, à une vitesse inédite de développement.