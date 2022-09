La destination Algérie va-t-elle enfin décoller? Une fois n'est pas coutume, l'espoir est permis cette année En effet, le pays est devant une occasion en or pour se frayer un petit chemin dans les carnets des tour-opérateurs. Car, l'été dernier a été riche en évènements qui ont fait sortir de l'anonymat les potentialités touristiques de l'Algérie La ville d'Oran est même devenue très «tendance» sur les réseaux sociaux. Elle est désormais connue mondialement. Beaucoup de jeunes ont fait part de leur volonté de la visiter très prochainement. Cela grâce au succès des Jeux mMéditerranéens, organisés dans cette ville, mais surtout grâce à Disco Maghreb, le tube de la star internationale Dj Snake. Ce qui a valu à «El Bahia» une visite du président Français Emmanuel Macron, qui s'est rendu à la fameuse boutique qui a prêté son nom à la chanson. A cela, il faut ajouter la pléiade de volgeurs et autres influenceurs venus au «bled» où ils ont partagé leur aventure sur les réseaux sociaux. De belles rencontres, de belles images et de belles vidéos qui ont fait le tour du monde. Des millions de vues et de partages qui ont fait découvrir aux étrangers une terre qui leur était jusque-là inconnue. Pour dire que les autorités en charge de l'épineux dossier du tourisme sont devant une occasion en or de «capter» des touristes étrangers. Certes, pour le moment la sauce n'a pas encore pris. Excepté les Libyens qui sont venus en masse l'été dernier, on n'a pas vu la grande «ruée» des vacanciers et leurs appareils photo. Il y a eu quelques exceptions, mais cela reste marginal. Pour le moment, on a plutôt vu des membres de notre communauté installés à l'étranger et quelques bateaux de croisières faire une petite halte dans le plus grand pays d'Afrique. Néanmoins, cela aura quand même eu le «chic» de faire découvrir la magie de l'Algérie à des personnes qui ne savaient même pas la placer sur une carte. C'est un premier pas, un pas de géant, le plus difficile à faire. Le ministère du Tourisme et ses antennes doivent donc savoir comment «surfer» sur cette vague en utilisant cet inattendu succès pour ramasser le maximum de touristes. Le Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) qui s'ouvre demain jusqu'au 2 octobre prochain pourrait servir de rampe de lancement. On est devant un événement international qui verra la participation de 200 opérateurs locaux et étrangers dans le domaine du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie. Néanmoins, pour que cet événement donne ses fruits, il faudra sortir de l'aspect folklorique comme c'était le cas les autres années. On est à la 21ème édition, ce salon d'envergure a jusque-là plus servi à envoyer des Algériens à l'étranger que de ramener des touristes. Ils se comptent sur les doigts d'une seule main ceux qui sont venus visiter l'Algérie grâce au Sitev. Pourtant, des millions, voire des milliards de dinars ont été dépensés. Toutefois, il faut avouer que rien n'a été fait de façon sérieuse. Il s'agissait, comme beaucoup d'évènements du genre, d'actions destinées à la consommation médiatique. Cela est aussi dû au fait que beaucoup de professionnels du voyage n'ont rien de professionnel, se contentant de vendre des voyages à l'étranger ou des passeports pour le Hadj et la Omra. Les agences chargées de la promotion du tourisme local sont, elles, restées figées dans le temps, avec des méthodes archaïques qui font plus fuir les touristes qu'autre chose. Cette année, il semble y avoir eu une prise de conscience sur le sujet. Des opérateurs touristiques et journalistes étrangers ont été invités pour des éductours, comme cela est de coutume. 18 d'entre eux sont arrivés, samedi dernier, en provenance du Canada, la Turquie, la France, l'Italie, la Croatie, la Finlande et l'Autriche. Une délégation arabe, composée aussi de tour-opérateurs et journalistes, est aussi arrivée, hier, au pays. Ils viennent d'Egypte, d'Irak, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït, des Emirats arabes unis et de la Tunisie. Cependant, la grande nouveauté de cette année est le fait qu'en plus de ces professionnels du tourisme, des blogueurs et influenceurs ont été invités. Tout ce beau monde participe à un voyage d'exploration dans plusieurs régions du Sud, à savoir Beni Abbès, Béchar et Timimoune. Il s'agira de faire découvrir une autre facette de l'Algérie avec son immense Sahara, dont le soleil brille toute l'année. Nous sommes à la veille de l'ouverture de la saison du Sud, pendant que dans beaucoup de pays l'hiver, rude, arrive à grands pas. De plus, c'est l'heure des visites cultuelles avec les «waâda» ou encore les grandes fêtes du Mawlid Ennabaoui organisées en grande pompe dans le sud du pays. Des traditions ancestrales, un beau temps et des belles chansons qui vibrent dans les belles nuits étoilées. Tous les ingrédients sont réunis pour «envoûter» les touristes...