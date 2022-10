À J-10 du sommet de la Ligue des États arabes, prévu les 1er et 2 novembre prochain, Alger se prépare à recevoir, outre le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, le président de l'Union africaine et le président du Mouvement des non-alignés, une vingtaine de Présidents, Rois et Émirs. C'est la quatrième fois que l'Algérie accueillera la réunion du sommet arabe, puisqu'elle l'a d'abord accueilli en 1973, puis en 1988 et enfin en 2005,le sommet ayant coïncidé avec la commémoration du 60e anniversaire de la création de la Ligue arabe. Deux jours durant, le Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal d'Alger sera sous les feux des projecteurs. Pour la réussite de ce 31e Sommet arabe, l'Algérie n'a rien laissé au hasard, aussi bien sur le plan organisationnel que des thématiques à aborder. Une coordination permanente entre Alger et le secrétariat général de la Ligue arabe. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, n'a pas manqué d'ailleurs, lors de sa visite de travail à Alger, de louer les conditions d'organisation et les moyens mis pour la réussite de ce sommet.. En effet, après avoir dépêché des envoyés spéciaux dans les capitales arabes pour remettre les lettres d'invitation officielles conviant les dirigeants arabes à participer au sommet d'Alger, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu à Alger le secrétaire général de la Ligue arabe. «Le Président Tebboune est pleinement informé de toutes les dispositions relatives au sommet» a souligné le SG de la Ligue arabe, au sortir de l'audience que lui accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Toutes les dispositions sont prises. Hébergement, restauration, transports et animation, tout est pris en charge. Tous les grands hôtels d'Alger sont mobilisés pour accueillir les chefs d'État et monarques, ainsi que leurs délégations pléthoriques. Sheraton, El Aurassi, El Djazaïr, Sofitel ou encore Marriott sont réquisitionnés. La résidence d'État de Zéralda et ses quatre villas, ainsi que les autres résidences seront également mises à la disposition des hôtes de l'Algérie. Ces derniers devraient bénéficier, outre de moyens de transport, des services de protection rapprochée. Pour une meilleure fluidité de la circulation, un nouveau plan de circulation sera mis en place pour la ville d'Alger. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a fait savoir qu'un nouveau plan se prépare pour la ville d'Alger. Un plan entrant dans le cadre des préparations du sommet arabe. Ce plan vise, également, à mettre en valeur le potentiel de la capitale de l'Algérie. D'autant que les rues d'Alger sont d'ores et déjà ornées de drapeaux des pays arabes. Alors qu'en face de la Mosquée El-Djazaïr, des miniatures des monuments, en modèle réduit, symbolisant chaque pays, sont érigés. Une symbolique à l'unité arabe. Sur un autre registre, les hautes autorités du pays ont décidé d'accorder une semaine de vacances aux élèves de trois paliers. En effet, cette année, les vacances d'automne coïncideront avec le sommet de la Ligue arabe. Elles commenceront à partir du jeudi 27 octobre (après-midi) jusqu'au dimanche 6 novembre 2022 (matin). Au plan médiatique, quelque 500 journalistes étrangers sont attendus pour la couverture de ce sommet qui sera l'événement politique international le plus important depuis l'entrée en fonction du président Tebboune. À cet égard, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a reçu, à Alger, le directeur général de l'Union de radiodiffusion des États arabes (Asbu), Suleiman Abdel Rahim, accompagné du directeur général du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, Mohcine Slimani. Les entretiens ont porté sur la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour assurer le succès de ce sommet, à travers la mise en place de tous les moyens et équipements à la disposition des journalistes algériens et étrangers accrédités pour couvrir cet évènement important et leur faciliter le travail.