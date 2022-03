Le premier versement de l'allocation chômage dans l'Histoire de l'Algérie indépendante aura lieu, aujourd'hui. Près de 600 000 jeunes percevront donc 13 000DA. Cette somme leur sera versée mensuellement jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail.

Une première en Algérie, mais également en Afrique et dans le Monde arabe. Plus encore, l'Algérie est le premier pays en voie de développement à avoir décidé d'octroyer une allocation chômage à ses jeunes. Le président de la République qui en a fait l'annonce, lors d'un entretien qu'il a accordé à la presse nationale a été on ne peut plus clair. «L'Algérie sera le premier pays, en dehors de l'Europe, à instituer une allocation chômage sous forme de présalaire», a souligné Abdelmadjid Tebboune. Mais le but poursuivi par le chef de l'État n'est pas d'accrocher un record au tableau, mais principalement pour «préserver la dignité des jeunes».

Le président de la République s'était déjà exprimé sur la question, le

25 septembre 2021, dans son allocution lors de l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-walis au palais des Nations. Il avait à l'époque décidé son entrée en vigueur dans le courant de l'année 2022. Faut-il rappeler qu'au moment de l'annonce, les prix du pétrole n'étaient pas du tout ce qu'ils sont ces derniers jours. C'est dire que Abdelmadjid Tebboune ne corrélait pas sa décision à l'embellie financière du pays. Tout comme la défiscalisation des salaires de 30 000 DA, qui est intervenue dans un contexte de forte baisse des prix de l'or noir, l'institution de l'allocation chômage n'est pas liée à l'état financier du pays. Le président de la République a une conviction qui ne se marchande pas à la valeur du pétrole sur les places boursières internationales.

En fait, son souci est de rester fidèle à la déclaration du 1er novembre est de n'oublier aucun Algérien sur le bord de la route. Il n'est pas aisé d'atteindre cet objectif, mais on ne peut pas dire que l'Exécutif s'en détourne. L'ambitieuse politique du logement, le maintien en l'état de toutes les subventions sur les produits stratégiques, la suppression de l'impôt sur le revenu global pour les petits salaires, sa baisse pour le reste de tous les salariés, l'augmentation du point indiciaire pour les fonctionnaires et, aujourd'hui, le versement d'une allocation chômage destinée à tous les jeunes âgés de 18 à 40 ans, confirment l'attachement du Président Tebboune à la sauvegarde de la dignité de l'ensemble de la communauté nationale. Une intégration effective à la communauté nationale et un soutien dans la recherche de l'emploi que les bénéficiaires sauront apprécier à sa juste valeur. Et c'est d'autant plus important que cette allocation sera accompagnée d'une couverture sanitaire. C'est-à-dire qu'en plus d'un apport financier pour aider le jeune à ne plus dépendre fortement de sa famille, il lui est garanti une protection médicale, notamment pour ses médicaments. Il convient de rappeler que cette disposition d'aide directe à l'endroit de centaines de milliers de jeunes Algériens est budgétisée depuis plusieurs mois et figure dans la loi de finances 2022. Celle-ci stipule, dans son article 189, l'institution d' «une allocation chômage au profit des chômeurs demandeurs d‘emploi inscrits auprès des services de l'Agence nationale de l'emploi».

Le même article série les conditions, les modalités et le montant de cette allocation. Depuis que ces conditions ont été rendues publiques, les jeunes se sont présentés devant les agences Anem de tout le pays.

Un travail colossal a été abattu par les fonctionnaires de cette agence et aujourd'hui, les «présalaires» seront bel et bien versés dans les comptes de ces jeunes. Un grand acquis pour l'Algérie.