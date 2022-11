Les participants au premier Colloque national sur «Les mémorandums entre l'histoire, la construction de la mémoire collective nationale et la préservation de l'identité de la nation», organisé hier, à l'université «Djillali Liabes» de Sidi Bel-Abbès, ont souligné l'importance d'étudier les écrits sur l'histoire de la guerre de libération dans les mémoires personnels et les témoignages vivants enregistrés. Les participants à la rencontre, dont des professeurs d'université, des spécialistes de l'histoire, ont souligné qu'étudier ce qui a été écrit sur l'histoire de la guerre de libération à partir de notes personnelles et d'enregistrements de témoignages vivants permettra aux spécialistes de se situer par rapport à la valeur des données historiques. Le recteur de l'université Djillali Liabès à Sidi Bel Abbès, le professeur Mimouni Abdennebi, a souligné l'importance des notes personnelles et des témoignages vivants comme sources d'histoire sur les événements nationaux. Il a ajouté que le sujet de recherche dans les mémoires produits et les témoignages vivants enregistrés sur l'histoire de la Révolution est «d'une grande importance historique et civilisationnelle» car il se situe à des étapes de l'histoire de l'Algérie et met en lumière de nombreux aspects liés à l'écriture de l'histoire.