Le terrorisme routier continue de sévir. La wilaya d'El Oued s'est réveillée, hier matin sur un drame! Un grave accident de la circulation a coûté la vie à sept personnes alors que quatre autres sont entre la vie et la mort! Presque toute une famille a été décimée dans cette collision entre deux véhicules de tourisme. Un bébé de deux ans fait même partie de cette liste macabre. Il était un peu plus de 9 h du matin quand une KIA Sorento et une Hyundai Accent se sont retrouvées face à face sur la R. N. 16, reliant la wilaya d'El Oued et celle de Tébessa, à exactement 10 km du village de Beni Kasha. Le choc frontal était tellement violent qu'il était très difficile de reconnaître la marque des deux véhicules, presque complètement aplatis. Selon les premiers éléments de l'enquête, les causes de l'accident seraient liées à la fatigue des chauffeurs qui se sont endormis sur le volant, perdant ainsi le contrôle de leurs véhicules. Une tragédie qui vient nous rappeler que la faucheuse «circule» encore sur nos routes. Hier, un autre accident a causé la mort de 6 autres personnes dans un accident de la route survenu la R.N. 91, reliant la wilaya de Mascara à la wilaya de Tiaret. L'accident a eu lieu au niveau de la commune Djillali Ben Amar relevant de la wilaya de Tiaret, précise l'application de al Gendarmerie nationale «Tariki». Des centaines de personnes continuent de perdre la vie chaque mois. Jeudi dernier, une personne est morte et trois autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, vendredi, dans la commune de Sidi Ameur (M'Sila), suite à une collision entre un véhicule léger et un autobus. La dépouille mortelle de la victime et les blessés ont été gravement blessées ont été transférées à la polyclinique de Sidi Ameur. Une enquête a été ouverte par les services concernés afin de déterminer les causes de l'accident. Un accident qui vient s'ajouter à la longue liste des familles endeuillées la semaine passée. Six personnes avaient trouvé la mort alors que 424 autres ont été blessées dans 365 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la période allant du 3 au 9 mai en cours, a indiqué, jeudi dernier, un bilan de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Comparativement aux statistiques de la semaine dernière, le bilan des accidents de la route au niveau national fait état d'une hausse en nombre d'accidents (+08), tandis que le nombre de blessés a connu une baisse de (-04) et de celui des décès également (-08) cas. Plus de 96% des accidents de la route sont dus au facteur humain en raison du non-respect du Code de la route et de la distance de sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue, le manque de concentration et autres raisons liées à l'état du véhicule. On ne cessera jamais de le dire, il faut faire preuve de prudence et respecter le Code de la route. On n'en a marre de compter nos morts...