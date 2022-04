En partenariat avec «Ness el kheir foundation» et l' «association Ihcene» (SOS 3e âge en détresse), l'opérateur mobile Ooredoo, lance deux importantes opérations de solidarité durant ce mois de Ramadhan, qui se déclinent en «Dons de couffins pour les nécessiteux» et «Ouverture de restaurants pour les jeûneurs». Fidèle à sa responsabilité sociétale et citoyenne, «Ooredoo» s'est associée à la fondation «Ness el kheir» pour une opération de dons de couffins aux nécessiteux. Grâce à une contribution financière de «Ooredoo», cette fondation se charge de constituer des colis alimentaires composés de produits de première nécessité, afin de les distribuer aux familles nécessiteuses durant ce mois sacré dans pas moins de 10 wilayas: Annaba, Chlef, Sidi Bel Abbès, Naâma, Skikda, Tizi Ouzou, Boumerdès, Oran, M'sila et Ouled Djellal. «Ooredoo» marque par ailleurs sa présence, durant ce mois de partage, en octroyant une contribution financière à «l'association Ihcene» (SOS 3e âge en détresse), afin de l'accompagner tout au long du mois de Ramadhan dans son action de l'ouverture de restaurants «Errahma» au profit des jeûneurs. Cette action se concrétise à travers les wilayas d'Alger, Béjaïa, Ghardaïa et Annaba. À cette occasion, le directeur général de «Ooredoo», Bassam Al Ibrahim a déclaré: «Fière de sa responsabilité sociétale et de sa dimension citoyenne, Ooredoo est heureuse de contribuer à ces louables initiatives» (...) et réitère ainsi son engagement à contribuer dans ces actions de solidarité et de partage, qui incarnent l'une des valeurs fondamentales de notre entreprise.». Pour sa part, le président de la «fondation Ness el kheir», Tarek Zerrouki a salué l'implication de Ooredoo dans les actions de bienfaisance durant ce mois de Ramadhan et s'est déclaré «honoré» de collaborer avec un partenaire (Ooredoo) dont la solidarité n'est plus à présenter. De son côté, la présidente de l'association «Ihcene», Souad Chikhi, a remercié et salué l'engagement de Ooredoo qui exprime, par ce geste, sa solidarité agissante et active au sein de la société.

Il y a lieu de rappeler aussi que dans le cadre de sa responsabilité sociétale, «Ooredoo» a lancé, la semaine dernière, une campagne de solidarité et écologique pour la collecte de bouchons des bouteilles en plastique pour soutenir «Les enfants de la lune». Lancée en collaboration avec l'association «Le Bonheur» et le Groupe «Collecteurs du Bonheur», cette opération consiste en l'installation de cabines de récupération de bouchons en plastique dans les différents espaces dont l'Office Riadh El Feth, le Centre commercial Garden City, la promenade des Sablettes, la forêt de Ben Aknoun ainsi qu'au niveau des sièges de «Ooredoo» des régions Centre, Est et Ouest.

À travers son implication dans ces actions de solidarité en ce mois sacré, «Ooredoo» confirme une fois de plus son engagement citoyen et son accompagnement des franges les plus vulnérables de la société.