L'Africa Operating Unit, «AOU», de Coca Cola et ses partenaires embouteilleurs ont annoncé depuis l'Afrique du Sud, le lancement de «JAMII», la nouvelle plate-forme de développement durable dédiée à l'Afrique. La vice-présidente Afrique des affaires publiques, de la communication et de la durabilité, Patricia Obozuwa, a expliqué que l'appellation swahili «JamII» qui signifie «communauté, société, peuple» a été choisie car elle représente ce que nous sommes en tant qu'Africains et qu'il correspond à «nos valeurs, notre résilience, notre engament et notre esprit de communauté».

Dans un document remis, hier, à la presse à Alger, l'on rappelle qu'en Algérie, «The Coca-Cola Company» et les deux embouteilleurs, à savoir Eccbc Algeria et Castel, forment le système Coca-Cola en Algérie et produisent 100% de leurs boissons dans leurs deux usines. Près de 2 200 personnes y sont directement employées. À travers ses marques emblématiques internationales comme Coca-Cola, Sprite ou encore Fanta, «The Coca-Cola Company» en Algérie est le leader national des boissons gazeuses et se trouve présente sur le segment des jus avec «Cappy Pulpy». Dans le domaine de «l'autonomisation économique des femmes et des jeunes», «JamII» favorisera et stimulera les opportunités de création de petites entreprises par l'accès à la formation professionnelle, à la finance et aux marchés. Ainsi, plus de

2 millions de femmes africaines ont été «autonomisées» dans le cadre du programme «5by20». Dans le domaine de la gestion de l'eau, Coca-Cola affirme réapprovisionner 100% de l'eau utilisée pour la fabrication de ses produits, grâce à une utilisation efficace de l'eau dans ses opérations. Les efforts combinés de «Coca-Cola Africa», de la Fondation Coca-Cola et de ses partenaires, ont permis à plus de

6 millions de personnes d'avoir un accès durable à l'eau potable grâce à l'initiative «Repelenish Africa-(Rain)». Pour ce qui est de la gestion des déchets, il faut noter que la quasi-totalité des emballages de Coca-Cola sont déjà recyclables et son objectif est de recycler l'équivalent de 100% de ses déchets d'emballage d'ici 2030. La compagnie soutient les employés confrontés à des difficultés financières à la suite d'une catastrophe naturelle et se soucie par ailleurs de transformer son porte-feuille comme, par exemple, réduire le sucre dans ses boissons.