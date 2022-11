«Ne vous demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, pensez à ce que vous pouvez faire pour votre pays» dixit John Fitzgerald Kennedy. À cet égard, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a tenu à réaffirmer que la Glorieuse Révolution déclenchée par le peuple algérien le 1er novembre 1954 lui a permis de s'affirmer et de s'imposer sur les plans militaire et politique.

Dans son allocution lors d'une cérémonie officielle de célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre organisée à la salle Ibn Zeïdoun, le ministre a souligné qu'à travers sa «lutte acharnée», le peuple algérien a montré «son courage, son unité sacrée et sa ferme détermination pour le triomphe de sa cause» et a réussi à «détruire la machine de guerre de l'ennemi». Et d'ajouter que grâce au génie des artisans de Novembre, le peuple algérien qui a adhéré à la Révolution a réussi à déjouer tous les desseins et complots coloniaux pour recouvrer son indépendance le 5 Juillet 1962. Pour le ministre, la fête de la Glorieuse Révolution est une halte pour se remémorer «un tournant décisif dans notre histoire, réalisé au prix de lourds tributs».

En effet, comme le disait le philosophe espagnol, Ortega y Gasset, «il n´y a pas de politique sans mémoire, sans saisie du passé et sans capacité de comprendre le présent à travers cette analyse». D'autant qu'il n´y a pas de politique sans prévision.

En outre, le ministre a rappelé que l'Algérie qui a donné, à travers sa Révolution, «une image admirable» d'un peuple ayant vécu plus d'un siècle sous l'emprise coloniale, s'apprête à donner aujourd'hui une nouvelle image au monde entier sur les valeurs et principes de solidarité et d'entraide «hérités de nos aïeux». D'ailleurs, le choix d'accueillir le 31e Sommet de la Ligue arabe un 1er novembre, est loin d'être, évidemment, un hasard. Un rendez-vous chargé de symbole. Le combat mené par le peuple algérien contre l'occupant français suscite toujours l'admiration des peuples du monde arabe.

Un rendez-vous coïncidant avec la célébration de la Révolution dont la portée symbolique de ses nobles valeurs et principes «est une chose importante» qui requiert de la perfection, de la responsabilité et de la créativité, car «cela laisse exhaler les compétences des jeunes tout en rendant hommage aux valeurs de sacrifice et de loyauté de nos glorieux chouhada», a relevé le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit. Or depuis plus de trois ans, un processus de réformes est engagé, où les citoyens, notamment jeunes, sont été amenés à participer à une dynamique dont ils n´arrivent pas, encore, à mesurer les implications.

Par contre, ils en ont bien senti les effets avec une érosion de leur pouvoir d´achat. Dans un tel contexte, les mesures d´accompagnement sont loin d'être une simple panacée. Les réformes politiques et institutionnelles sont à leur terme. Le climat d´investissement est devenu propice aux affaires en Algérie pour y avoir pris un train de mesures destinées à encourager les initiatives d´investissement, tous secteurs confondus.

Aussi candide que cela puisse paraître, les réformes n´aboutiront pas si on ne fait pas preuve d´un grand sens de clairvoyance dans la prise de décision. C´est en cela qu´il faut impérativement dégager une nouvelle vision à même de construire la Nouvelle Algérie...