Un grave accident de la circulation est survenu, hier, dans la wilaya de Jijel occasionnant le décès de plusieurs militaires, alors que plus d'une quinzaine a été blessée. Certains, dans un état grave, ont été transportés vers l'hôpital militaire de la 5e Région militaire à Constantine durant la matinée. Selon les informations en notre possession, un camion transportant des soldats a dérapé non loin du siège de la wilaya au centre- ville. Selon un premier constat, les dernières importantes chutes de pluie seraient la cause de ce dérapage qui a malheureusement et selon des informations non encore confirmées par le ministère de la Défense nationale, engendré la mort de cinq militaires alors que 15 ont été blessés. Jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse aucune précision n'est parvenue à notre rédaction. Néanmoins, les proches et familles des victimes annoncent déjà les décès de leurs enfants sur les réseaux sociaux. À noter qu'une enquête a été déclenchée pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a endeuillé les Algériens.