Ces récentes acquisitions assureront le transport des voyageurs à partir de la gare routière vers certains quartiers de la ville de Béjaïa et renforceront ainsi la flotte de l'Entreprise de transport urbain de Béjaïa (Etub) déjà en activité depuis quelques années. Il y a trois ans, cette même flotte avait été renforcée par une dizaine de nouveaux bus, entrés, depuis, en exploitation au niveau du chef-lieu de wilaya. L'Etub gagne de plus en plus de parts de marché sur le réseau de transport urbain dans la ville de Béjaïa, dominé par les bus privés de petit gabarit. La flotte de l'Etub est de plus en plus visible, tant par les bus que par les tenues des chauffeurs et des receveurs. À Béjaïa, le réseau de transport en commun, en général et au chef-lieu, en particulier reste dominé par le privé qui se soucie peu des règles élémentaires du métier. La majorité du parc se trouve dans un état de vétusté avancé. En effet, d'anciens bus, qui datent des années 2000 circulent toujours. Les usagers que nous avons rencontrés dénoncent les piètres services rendus par ces vieux bus. Outre la vétusté du parc des véhicules de transport en commun, les dizaines de moyens de transport qui circulent toujours n'offrent aucun confort aux usagers. « Les transporteurs ne procèdent pas au nettoiement de leurs bus. La saleté et la poussière à l'intérieur pénalisent les bébés et les personnes âgées souffrant de maladies respiratoires et d'allergies. Certains transporteurs sans scrupules entassent les usagers comme des sardines. Ils ne pensent qu'à l'argent», entendons-nous souvent. Pis encore, ces vieux bus tombent, souvent, en panne. Il arrive fréquemment de voir ces véhicules à l'arrêt sur la route, provoquant même des encombrements pour une histoire de panne. Quant à la tenue de travail pour les chauffeurs et les receveurs, on en est encore loin. Une nécessité pourtant claire sur le cahier des charges des exploitants qui, au final, ne se soucient que de la collecte de l'argent. La moralisation de la profession et sa régulation par de simples gestes qui, non seulement l'honoreront, mais donneront également la meilleure image de la ville, restent le dernier souci des exploitants. Le parc de transport urbain de voyageurs dans la ville de Bejaia prend de l'âge. Des signes visibles l'attestent. Que peut encore donner un bus qui circule depuis plus de 14 ans, sans jamais subir ne serait-ce qu'un simple rafistolage externe, pour faire joli. L'Etub se renforce et modernise un parc de transport vieillissant. Les usagers ont découvert depuis deux jours, cinq nouveaux bus flambants neuf avec un personnel qui se distingue par sa tenue et sa courtoisie. De quoi laisser plus d'un espérer la modernisation du parc de transport, dans sa totalité.