La délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections a validé 5 dossiers d'élus candidats pour les élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation, prévues le 5 février prochain. Selon les affirmations apportées par une source relevant de ladite instance, l'autorité a validé le dossier de l'élu candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), auquel s'ajoutent celui des candidats des partis El Moustakbel et Sawt Echaâb. Ont également été validés par l'Autorité nationale indépendante des élections, deux dossiers de candidats indépendants, a ajouté la même source. 281 élus vont procéder à l'élection au bulletin secret, le 5 de ce mois de février au siège de la wilaya d'Annaba. L'effet marquant dans ce processus est l'absence de candidats des partis du Front de Libération nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND). Les deux formations ne semblent pas faire partie de cette course aux sénatoriales, comme précisé par le même membre. Selon certaines indiscrétions, aucun candidat représentant les deux formations politiques, n'a été présenté pour postuler aux sièges sénatoriaux habituellement très convoités. Pourtant présent dans plusieurs communes de la wilaya d'Annaba, le FLN ne présenterait pas de candidat. A priori, le vieux parti à Annaba n'est pas parvenu à contracter la classique alliance, pour désigner un candidat qui ferait l'unanimité cherchée, lors des élections portant renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation. Idem pour le RND, dont la coupure avec son allié historique, le FLN, semble lui rendre la tâche difficile pour contracter une alliance. Toutefois, cela demeure au stade des probabilités. Selon certaines indiscrétions, les deux formations n'ont encore manifesté aucune réaction et cela pourrait signifier qu'ils jouent sur le timing. En effet, rien n'est encore joué pour les deux partis qui peuvent présenter leurs candidats avant le deadline.