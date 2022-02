Il était presque 17h, mardi, quand une puissante explosion retentit au centre-ville de Aïn Oulmène (wilaya de Sétif). Pris de panique, croyant à une bombe, les riverains se sont précipités dehors pour voir d'où venait la déflagration. Ils remarquent vite un nuage épars de fumée émanant de la cité 583. Même pas le temps de réaliser ce qui venait de se passer, qu'un incendie géant se déclenche, suite à cette explosion. Les secours arrivent très vite mais font face à des flammes qui se propagent à une vitesse exponentielle. Ils comprennent vite pourquoi: l'explosion a eu lieu dans un dépôt de produits cosmétiques, dont certains sont extrêmement inflammables, à l'image des déodorants. C'est une véritable bombe à retardement! L'habitation, composée d'un R+3, dont le rez-de-chaussée abrite le dépôt, est réduite en cendres en quelques minutes. Les flammes se propagent à trois immeubles mitoyens. C'est un désastre! Des personnes sont prises au piège. Une femme et son bébé tentent de se sauver par le balcon de leur habitation. Ils disparaissent dans les feux. C'est l'apocalypse! Cris, pleurs et panique au milieu d'un ciel couvert par la fumée! L'air est, lui, irrespirable. Les vents violents qui ont frappé l'est du pays ne sont pas là pour arranger les choses. Ils aident les flammes à se propager. Les pompiers ont déployé les gros moyens. 6 camions anti-incendie, 4 ambulances, au total 10 équipes d'intervention pour venir à bout des flammes et porter aide et assistance aux victimes de ce drame. Ils se battent contre les feux. Ils essayent d'évacuer les habitants des deux immeubles tout en empêchant l'incendie de se propager vers les autres habitations de la cité. Ils réussissent à sauver deux enfants d'une mort certaine. 8 autres personnes n'ont pas eu cette chance. Elles sont décédées lors de ce drame, affectées par les graves brûlures et la fumée. Leur âge est compris entre 4 et 38 ans. Il s'agit de trois femmes, deux hommes et trois enfants. 14 autres personnes ont été blessées, dont certaines dans un état grave. Elles ont été transférées à l'hôpital Mohamed Boudiaf d'Ain Oulmène. Il aura fallu des heures de combat aux agents de la Protection civile pour venir à bout des flammes. Au vu des accélérants contenus dans les produits cosmétiques, le désastre aurait pu être pire. C'est tout le quartier qui aurait pu être réduit en cendres! Un dramatique accident qui doit ouvrir le débat sur la normalisation des entrepôts et autres magasins de gros de produits aussi sensibles. Es-ce normal qu'ils soient mis au-dessous d'habitations? Sachant que c'est le cas pour la majorité des dépôts dans le pays. Pis encore, ils ne sont pas déclarés et aucune norme de sécurité n'est prévue. Y avait-il du matériel de protection anti-incendie dans cet entrepôt?

Des sorties de secours? Il est donc temps de faire le grand ménage pour ne pas vivre un scénario à la libanaise...

Condoléances du chef de l'état

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'explosion survenue à Ain Oulmène à Sétif ayant fait 8 morts et 14 blessés. Le président Tebboune a donné des instructions au Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane pour assurer une prise en charge totale des blessés. Ce dernier a également présenté, mardi, ses condoléances aux familles des victimes.