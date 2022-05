Les archives nationales, particulièrement celles qui ont trait à l'histoire du pays, aux étapes qui ont jalonné son passé tragique ne doivent pas rester l'apanage de quelques spécialistes. Elles doivent être mises à la disposition du grand public. Un appel solennel qui a été lancé par le Conseiller du président de la République, chargé des archives et de la Mémoire nationales au moment où le pays célèbre le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Un pan majeur de l'histoire dramatique de l'Algérie qui met en exergue la face barbare de la France coloniale non assumée par la France officielle qui n'a certainement pas révélé toutes les facettes d'un système qui s'apparente à l'idéologie nazie qui se distingue par l'extermination de masse, le génocide. «Vous avez à votre disposition une matière historique et des preuves...Vous êtes, de ce fait, appelés à réfléchir à la manière dont vous pouvez transmettre cet héritage historique au grand public, pas seulement aux intellectuels et aux historiens», a déclaré Abdelmadjid Chikhi à l'adresse des experts en archives lors d'une Conférence à l'occasion de la Journée nationale de la Mémoire commémorant le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. L'objectif étant de se réconcilier avec soi-même et de prendre conscience des efforts consentis en vue de la libération et l'édification de l'Algérie, a-t-il précisé. «L'évocation de la Mémoire nationale à cette occasion permet de se frayer un chemin pour transmettre cet important legs riche de sentiments de tristesse et de joie aux jeunes générations», a-t-il ajouté rappelant les ouvrages disponibles dans la salle de lecture de la Bibliothèque des Archives nationales qui renferme 20 recueils de rapports établis par des généraux français de 1830 à 1954. Le directeur général des Archives nationales, a rappelé dans la foulée l'intérêt majeur porté par le premier magistrat du pays., au dossier de l'Histoire et de la Mémoire. Cet intérêt, se veut «un message adressé par le président Tebboune à tout un chacun, pour dire que nonobstant nos idées et nos projets futurs, l'intérêt de l'Algérie est au-dessus de toute autre considération et tous les pans de l'Histoire de l'Algérie forment une épopée qu'il convient d'exalter et de préserver», a souligné le Conseiller du président de la République, chargé des archives et de la Mémoire nationales. Il faut rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé, le 19 juillet 2020, la désignation du conseiller auprès de la présidence de la République, chargé des Archives et de la Mémoire nationales,Abdelmadjid Chikhi, en tant que représentant de l'Algérie pour mener le travail en cours avec l'État français sur les dossiers inhérents à la Mémoire nationale et à la récupération des Archives nationales. Le président français Emmanuel Macron avait de son côté reçu, le 24 juillet 2020, l'historien Benjamin Stora et lui a confié une mission sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie», en vue de favoriser «la réconciliation entre les peuples français et algérien», avait annoncé l'Élysée. Un geste fort avait été annoncé en ce sens le 10 décembre 2021 par la ministre de la Culture française. «J'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie», avait déclaré Roselyne Bachelot. «À partir du moment où les faits sont sur la table, où ils sont reconnus, où ils sont analysés, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut construire une autre histoire, une réconciliation», a-t-elle poursuivi. Il reste à les rendre publics. Ce que souhaite Chikhi.