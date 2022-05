Les futurs hadjis devront casser leur tirelire et...celle de leurs proches! Le pèlerinage coûtera très très cher, cette année. L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, hier, le coût du Hadj pour la saison 1443/2022. Il dépasse les 85 millions de centimes. «Il a été fixé à 856 100,00 DA, frais de billets d'avion inclus», souligne cette office. Une annonce qui est tombée comme un couperet pour les milliers de futurs pèlerins qui attendent, depuis deux ans, de pouvoir caresser ce rêve, car, il ne s'agit pas d'une petite augmentation par rapport à la dernière saison qui s'est déroulée en 2019, le Hadj ayant été suspendu durant deux ans, à cause de la Covid -19. Là, on parle presque du double du prix précédent, du fait qu'il était, à l'époque, fixé à 565 000 DA, billet d'avion compris. C'est donc une douche froide pour nos «chibanis» et «chibaniyas» qui devront doubler leur budget pour se rendre aux lieux saints de l'islam. Néanmoins, malgré cela, la majorité d'entre eux ne risque pas d'abandonner ce rêve de toute une vie. Ils se débrouillent quoi qu'il en coûtera. Les plus démunis pourront, eux, compter sur l'aide de certains bienfaiteurs. Ceux qui ont été tirés au sort en 2019 peuvent déjà se préparer pour le jour J, fixé au 6 juillet prochain, soit au lendemain du 60ème anniversaire de l'indépendance nationale. L'Onpo a donc appelé les pèlerins éligibles pour accomplir le Hadj, cette année, à se rendre dans les meilleurs délais, aux services communaux de leur résidence pour retirer le certificat d'éligibilité ou le livret du hadj. «Cela, avant de se présenter devant les commissions médicales de wilayas en vue de subir les examens médicaux et de recevoir les vaccins requis», précise la même source. Il faut aussi savoir que le vaccin contre la Covid-19 est également obligatoire afin d'accéder aux territoires saoudiens.

«Les futurs pèlerins vaccinés doivent se rendre dans les centres de vaccination anti-Covid-19, munis du passeport biométrique et de la carte d'identité nationale, pour récupérer le pass sanitaire contenant le QR code», soutient l'Onpo. Les candidats non vaccinés sont appelés à le faire afin d'obtenir le pass sanitaire. «D'autres démarches et procédures administratives seront annoncées ultérieurement, dans les délais prévus», a conclu le communiqué sans dire, toutefois, comment seront choisis les heureux élus pour accomplir le pèlerinage, car, comme tous les autres pays du monde islamique, le quota de l'Algérie a été réduit de moitié. Ils seront, cette année, plus de 18 997 pèlerins. Or, 41 300 pèlerins avaient été tirés au sort en 2019. Certains sont décédés sans qu'ils puissent exaucer ce voeu, d'autres n'auront peut-être pas les moyens physiques et financiers de le faire.

Il y aura donc certains désistements, mais cela demeure insuffisant, afin de «combler» les souhaits de tous ceux qui attendent. Comment feront les autorités pour choisir? Y aura -t-il un nouveau tirage au sort? En tout cas, une chose est sûre, il n'y aura pas de nouveau tirage au sort pour attribuer de nouveaux passeports. Si tirage il y aura, cela se fera entre ceux de 2020 pour déterminer ceux qui iront cette année et ceux qui devront encore prendre leur mal en patience. Heureusement que ce 5ème pilier de l'islam n'est obligatoire que «pour celui qui en possède les moyens»...