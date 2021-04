C'était avant-hier! Seddouk rendait hommage à Cheikh Aheddad lors de la commémoration du 150e anniversaire de l'insurrection de 1871 contre le colonialisme. En présence des autorités locales, du conseiller du président de la République, chargé des Associations religieuses, Aïssa Belakhdhar,Cheikh Mohamed El Mamoun El Kacimi El Hassani président de la ligue Rahmania des zaouïas scientifiques et une forte délégation d'adeptes de la confrérie Rahmania venus de plusieurs wilayas du pays, un véritable hommage a été rendu à Cheikh Aheddad, évoquant par la même occasion la date du 8 avril, coïncidant avec le début d'une révolte populaire conduite à son initiative et qui rapidement s'est étendue à une large partie du territoire, notamment au Centre et à l'Est.

Après une cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs sur sa tombe et celles de ses enfants El Aziz et Mhand, acteurs prépondérants de cette révolte, avec Cheikh El-Mokrani et Cheikh Boumezrag, à son initiative et qui, rapidement s'est étendue à une large partie du territoire, notamment au Centre et à l'Est. Des conférences sur sa vie et son parcours, des tournois sportifs, une projection de films ont marqué ce regroupement.

En ce jour commémoratif, les présents se sont remémorés l'instant où devant des milliers de personnes, Cheikh Aheddad appela à la révolte. «Nous allons jeter l'ennemi à la mer comme je jette, aujourd'hui ma canne à terre», s'exclamait le chef de l'insurrection, en joignant le geste à la parole. Des centaines de milliers de personnes, ont rejoint les rangs de Cheikh Aheddad, le guide spirituel et chef suprême de la confrérie Rahmania. ses enfants El Aziz et M'hand et Cheikh El Mokrani qui mèneront la bataille à la tête d'un contingent de 300 000 hommes représentant 250 tribus.

En juillet 1871, le guide de l'insurrection a été arrêté 2 ans après. Il sera condamné et emprisonné à la prison de Coudiat à Constantine pour purger une peine de 5 ans. Il mourra cinq jours après dans sa cellule. Il avait alors 83 ans et sa révolte ne s'est jamais éteinte