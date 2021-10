La sûreté de wilaya a enregistré d’importants résultats dans le cadre de sa noble mission, au cours de ces derniers jours, où elle a procédé à plusieurs arrestations, notamment dans le contexte de la lutte contre la drogue. La dernière arrestation, en date d’hier, suite à une enquête, les services de la sûreté de wilaya ont interpellé un individu, activement recherché, âgé de 27 ans. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, des informations sûres font état de la présence de ce mis en cause au niveau du quartier El Guemmas où il s’adonne activement à son commerce illicite de vente de drogue et de psychotropes. Les investigations intenses, lancées par la police, ont permis d’identifier le mis en cause qui sera arrêté, malgré sa résistance, pour trafic de drogue et traduit devant la justice. Par ailleurs, dans une autre affaire, un second dealer sera arrêté lors d’un contrôle de routine de la police au niveau du barrage situé à la cité Abdelhafid Boussouf. Agé de 34 ans, cet individu a été arrêté en possession de 861 unités de psychotropes, de 25 flacons de la même substance ainsi qu’une vingtaine d’ordonnances et une importante somme d’argent. Le mis en cause a été, après les procédures et l’interrogatoire, présenté devant la justice. Idem pour un troisième dealer, qui sera arrêté au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli, plus précisément au niveau de l’UV 18. Des informations sûres, parvenues à la police, faisant état qu’un individu s’adonne à la vente de drogue. Sur la base de ces informations, les enquêteurs ont réussi à identifier ce mis en cause afin qu’il soit arrêté pour les chefs d’inculpation de détention de drogue dure et détention d’armes blanches. Pas moins de 168 unités de cette substance ont, ainsi, été saisies au même titre que des armes blanches.