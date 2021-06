La nouvelle configuration de la future assemblée populaire nationale ne ressemblera à aucune autre législature.

À l'issue du point de presse du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), il ressort une nouvelle configuration politique où le FLN maintient son emprise sur la chambre basse, mais avec une majorité qui ne lui permettra pas de siéger seul. En première position, le FLN avec une majorité relative, a obtenu 105 sièges.

Il est talonné par les listes indépendantes qui ont raflé

78 sièges, qui ne leur permettraient pas non plus d'imposer leurs visions et programmes.

Le parti de Makri du MSP, se positionne en tant que troisième force politique au sein de l'Assemblée populaire nationale, et par ricochet au sein du paysage politique national avec 64 sièges.

Vient ensuite en quatrième position, l'ancien parti de l'alliance présidentielle, le RND qui a réussi à glaner

57 sièges, alors que le parti de Abdelaziz Belaïd, El Moustakbel a réussi à se positionner en tant que cinquième force politique sur l'échiquier politique national, avec 48 sièges raflés à l'issue de ces joutes électorales. Une percée extraordinaire pour ce parti jeune dans le décor politique national.

Le parti islamiste du sulfureux Bengrina a réussi, lui aussi, à glaner 40 sièges à l'issue d'une campagne électorale singulière, marquée par un excès de zèle chez ce leader politique polémiste.

L'autre percée politique est celle du parti de Hokm Errachid et celui de Osmani

«Saout Echaâb», qui ont réussi à décrocher trois sièges chacun. El Adala wa tanmia, Adal wel houria et El Fadjr El jadid, El Djazair el djadida ont eux aussi réussi à décrocher deux sièges chacun. Jil Jadid et El Karama ont décroché un siège chacun. Contrairement aux affirmations des partis politiques et autres représentants de candidats, les résultats qui sont officiels, mais qui ne sont pas encore définitifs, démentent la configuration présentée au sein de la future APN. Aussi, ce n'est pas ce retour à la case départ comme annoncée, mais ce n'est pas non plus ce qui était espéré par les forces vives de la nation, bien que

l'abstention ait été pour

beaucoup dans ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tous les espoirs reposent sur les indépendants et les partis qui pourront placer l'intérêt de la nation avant les calculs restreints et éphémères de leurs formations respectives. Plus que jamais, l'Algérie a besoin de tous ses enfants et de la conjugaison de tous les efforts afin de sortir de ce sombre tunnel.



Répartition des sièges dans la nouvelle

Assemblée populaire nationale

Le nombre d'électeurs inscrits à travers le territoire national: 23 522 322

Le nombre d'électeurs inscrits à l'étranger: 902 865

Un total de 5 625 324 électeurs ont voté

Le nombre des suffrages exprimés est de 4 602 365

Le nombre des bulletins nuls est de 1 016 220

Répartition des sièges

- FLN: 105 sièges

- Indépendants 78 sièges

- RND: 57 sièges

- MSP: 64 sièges

- Front El Moustakbel 48 sièges

- Mouvement El Bina 40 sièges

- Parti Voix du peuple 03 sièges

- Front de la bonne gouvernance 03 sièges

- Parti du Front pour la justice et le développement 02 sièges

-Front de l'Algérie nouvelle 01 siège

- Parti El Karama 01 siège

- Parti Jil Jadid 01 siège.