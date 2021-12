Dans un long réquisitoire politique, retraçant l'ensemble du processus de l'édifice institutionnel lancé «dans le cadre du libre choix démocratique, aboutissant au renouvellement des assemblées élues locales et de wilayas», Mohamed Charfi s'est montré très irrité par les critiques lancées à l'égard de son institution. En effet, le président de l'Instance indépendante nationale des élections (Anie) était visiblement très affecté et très remué contre les critiques, qui ont touché son instance, à l'issue de ces élections. Il s'en prendra à ceux qui ont critiqué le manque de célérité et d'efficacité de son autorité. «Pour ceux qui avaient misé sur l'échec du processus et de la faillite de l'instance des élections, je leur dirai: Mourez de votre colère», s'insurgera-t-il, avant d'ajouter: «Je vous l'avais dit en français, ils avaient lancé une OPA sur l'Anie». «Certaines voix disaient que l'autorité a causé des retards dans l'installation des APC et des APW et les élections du Conseil de la nation. Soit ils l'ont fait sciemment soit involontairement, ils ont participé à l'oeuvre de ceux qui veulent amoindrir la valeur de l'Anie, et entretenir le doute sur son importance... C'est ce qui transparaît de l'iceberg des complots contre l'Autorité des élections... Elle est la pierre angulaire de l'Algérie nouvelle, qu'ils le veuillent ou non... Elle sera le bouclier de l'Algérie contre les tentatives de déstabilisation.» Tout au long de son intervention, Charfi ne cessera de prendre à témoin le peuple algérien autour «des résultats et des efforts consentis, en toute transparence, représentant la concrétisation des engagements du président de la République». Ainsi, selon les déclarations de Charfi, les résultats finaux n'ont pas affecté, outre mesure, la position des partis et des listes indépendantes, à l'issue des résultats des recours introduits auprès du tribunal administratif ou auprès du Conseil d'Etat. Ainsi, il notera que «sur 835 recours introduits auprès de la cour administrative, 829 ont été rejetés pour non-fondement... et sur 367 recours introduits auprès du Conseil d'état, 366 ont été rejetés...», a-t-il fait remarquer. Quant aux résultats finaux des élections, les chiffres confirment la suprématie du FLN sur les assemblées locales, (APC), 5978 sièges et celles de wilaya, APW 471 sièges. Aux APC, il est suivi notamment par le RND avec 4584 sièges aux APC et 366 sièges à l'APW. Ils sont talonnés par El Moustakbel, le mouvement MSP, ex-Hamas et les autres formations. Pour ce qui est du taux de participation aux élections locales (APC), il est de 36,58%, alors que pour les assemblées de wilayas (APW), le taux est de 34,76%. Par ailleurs, le nombre des électeurs aux assemblées locales est de 7514422 votants et 6902222 votants aux APW. Le nombre de bulletins annulés est de 1136738.