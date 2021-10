Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, a salué, hier, à Alger, la «participation distinguée» des membres de la formation militaire des Forces terrestres ayant participé à l'exercice tactique antiterroriste conjoint en Russie, soulignant que cette participation reflète «incontestablement» la réputation dont jouit l'ANP au niveau international, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a présidé, au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l'honneur des membres de la formation militaire des Forces terrestres ayant participé à l'exercice tactique antiterroriste conjoint exécuté du 30 septembre au 12 octobre 2021, en Fédération de Russie, précise le communiqué. La cérémonie s'est déroulée en présence des commandants de forces de la Gendarmerie nationale et du commandant de la 1ère Région militaire, ainsi que du contrôleur général de l'armée, des chefs de départements, des directeurs et des dhefs de services du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP. Lors de cette cérémonie, le général Chanegriha a tenu, dans son allocution, prononcée devant l'assistance, à présenter ses félicitations pour les «efforts louables qu'ils ont fournis avec détermination et loyauté, faisant honneur à eux-mêmes, à l'ANP et à l'Algérie, ainsi que pour l'honorable image qu'ils ont véhiculée, par leur participation distinguée», souligne la même source.