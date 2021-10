Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, représente le président de la République et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, en Serbie, depuis hier. Sur invitation du ministre de la Défense de la Serbie, le général de corps d'armée, s'est envolé, hier, vers la République de Serbie pour participer, comme l'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale, à la 10e édition de la Foire internationale de l'armement. Cette 10e édition qui a pour thème «Partner -2021», aura lieu du 11 au 13 du mois courant à Belgrade. Le MDN souligne que cette visite intervient dans un processus de consolidation des relations entre les deux pays et de renforcement de la coopération militaire entre l'ANP et les forces serbes.

Une occasion, aussi, pour donner un nouvel élan à l'amitié entre les deux pays. Mais pas seulement.

L'opportunité est également ouverte pour des pourparlers et des discussions, entre les deux parties, des intérêts stratégiques communs et des rapports bilatéraux dans différents domaines. Dans ce contexte, notamment concernant les relations entre les deux pays, rappelons l'attachement de l'Algérie et la Serbie aux idéaux de liberté, de paix et de justice et au respect de la légalité et des principes du droit, internationaux. Les liens entre les deux pays sont d'une nature traditionnellement amicale. Concernant, justement, les rapports entre les deux pays, le 2 septembre dernier, l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Abdelhamid Chebchoub, avait annoncé: «Les pays non-alignés doivent renforcer la coopération et la cohésion au sein de leur mouvement et, surtout, ils doivent s'inspirer des idéaux et des principes énoncés au Sommet de Belgrade, réaffirmés, lors des sommets successifs, comme les fondements d'une approche commune et solidaire pour faire face aux nouveaux défis mondiaux».