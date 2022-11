Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu, aujourd'hui à Alger, le directeur du Service fédéral de la Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Chougaev Dimitri Evguenievitch, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de l’exécution du programme de coopération militaire bilatérale algéro-russe, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu en audience, aujourd’hui jeudi 10 novembre 2022, au siège de l'Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Monsieur Chougaev Dimitri Evguenievitch, Directeur du Service Fédéral de la Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie", souligne le communiqué.Selon la même source, l'audience s'est déroulée "en présence d’Officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l'Armée nationale populaire, et Son Excellence l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie"."Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l’état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa diversification aux domaines d’intérêt commun", ajoute le communiqué.