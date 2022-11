Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a reçu, aujourd’hui, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général d’Armée Jakob John Mkonda, Commandant de la Force de défense du peuple tanzanien, qui effectue une visite en Algérie à la tête d’une importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l’hôte par une formation militaire représentant les différentes Forces de l’ANP, précise la même source. Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part les Commandants de Forces, les Chefs de Départements et les Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du MDN, aux côtés des membres de la délégationtanzanienne, les deux parties ont abordé « les défis sécuritaires auxquels le continent africain fait face, échangé les points de vue sur les voies les plus appropriées pour traiter les différentes menaces et examiné les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays ».