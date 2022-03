À peine rentré de sa mission au Qatar où il a pris part à l'ouverture des travaux de l'Exposition internationale de défense maritime de Doha «DIMDEX 2022», le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a reçu, hier, une délégation russe présidée par Dimitri Chougaev, chef de service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie et coprésident de la commission gouvernementale algéro-russe, chargé de la coopération militaire et technique. Cette rencontre intervient à la fin de la visite de la délégation russe présente en Algérie depuis le 23 mars dernier, entrant dans le cadre des travaux ordinaires de la commission gouvernementale algéro-russe.

La rencontre s'est tenue en présence, d'une part, du chef du département Approvisionnements et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale pour la partie algérienne, et, d'autre part, de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, et des membres de la délégation russe. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale «les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire et technique ainsi que sur les voies de leur développement, diversification et renforcement, en conférant à cette coopération un plus large contexte dans les secteurs d'intérêt commun, de manière à les maintenir toujours au niveau du partenariat stratégique qu'entretiennent les deux pays».

La rencontre intervient également, à quelques jours de la visite de la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman en Algérie, selon ce qu'ont annoncé des médias internationaux. C'est la deuxième fois que la diplomate se rend en Algérie après un premier déplacement le 12 mars en cours. Des indiscrétions laissent croire que cette visite prévoit des pourparlers entre l'Algérie et les USA sur la question du Sahara occidental et les hostilités du Maroc qui a brillé ces derniers temps par des provocations notamment quand il s'agit de ces manoeuvres et exercices militaires franco-marocains dans l'est du royaume de Mohammed six. Une imprudence, certes, mais bien calculée.