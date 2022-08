L'Algérie et le Cameroun s'acheminent vers une coopération militaire remarquable, si l'on en juge aux propos du chef d'état-major, Saïd Chanegriha qui recevait, hier, au siège du ministère de la Défense nationale, le ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la Défense, Josef Beti Assomo, qui effectue une visite de travail en Algérie. «Je suis convaincu que nous sommes tous animés d'une réelle volonté à oeuvrer pour asseoir et développer une coopération pérenne, fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre nos deux institutions», a affirmé Saïd Chanegriha à l'invité de l'Algérie.

Le propos du général d'armée s'est voulu plus précis, en annonçant l'entière disponibilité de la partie algérienne en faveur d'une concertation «sur les aspects sécuritaires et sur l'échange d'expertise dans le domaine du renforcement des capacités militaires». Le chef d'état-major a indiqué, en outre, que «cette coopération entre les armées des deux pays, gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération militaire, à entériner entre nos deux parties, dont la visite d'aujourd'hui, permettra d'en jalonner les perspectives et aboutira à la signature d'un accord en la matière entre nos deux armées». Le général d'armée Chanegriha a souligné que «cette visite constituera le prélude à une coopération militaire qui concrétise la volonté politique des chefs d'État des deux pays, afin de travailler pour jeter les assises d'une coopération diversifiée qui reflète la dynamique attendue dans les relations bilatérales», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Votre visite, aujourd'hui, à notre pays constitue, sans nul doute, le prélude à une coopération militaire profitable à nos deux pays, abstraction faite de la conjoncture sécuritaire que connaît notre continent», a affirmé le général d'armée. Cette visite «constituera aussi, la preuve de notre détermination à concrétiser la volonté politique des chefs d'État de nos deux pays afin de travailler ensemble pour jeter les assises d'une coopération diversifiée, basée sur l'échange franc et la concertation mutuelle pour aborder les questions d'intérêt commun», a-t-il ajouté. Il s'agit d'une visite qui «reflète la dynamique que nous tenons à insuffler à nos relations bilatérales», a relevé le chef d'état-major de l'ANP, qui a mis l'accent sur la «nécessité d'inscrire la coopération entre les deux armées dans un protocole de coopération militaire à entériner entre les deux parties».De son côté, M.Josef Beti Assomo a «salué la volonté exprimée par l'Algérie pour renforcer les liens de coopération et de coordination avec la République du Cameroun aux côtés des autres pays africains, afin de préserver la paix et la stabilité à travers tout le continent africain».