Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire , a présidé, aujourd'hui au Complexe sportif régional militaire de la 1ère Région militaire (Blida), la cérémonie d'ouverture officielle du concours militaire international "Section aéroportée 2022", qui se prolongera jusqu'au 27 août. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de membres du Gouvernement, d'officiers supérieurs de l'ANP et de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le général d'armée, Saïd Chanegriha, a salué les délégations participantes et souhaité la bienvenue à l'ensemble des sportifs, des responsables et des entraineurs. Abritée pour la première fois en Algérie, cette manifestation sportive connaît la participation de 15 pays, à savoir l'Algérie, la Biélorussie, le Burkina-Faso, la Chine, le Congo, l'Inde, le Kirghizstan, le Mali, le Nicaragua, la Russie, le Soudan, la Syrie, le Tadjikistan, le Venezuela et le Vietnam. La cérémonie d'ouverture a ét é ponctuée par le lever de l'emblème des jeux ainsi que par des prestations musicales et des exhibitions militaires.