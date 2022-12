Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, aujourd'hui, au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous (Alger), l'ouverture des travaux d'un colloque international sur "la géopolitique de l'extrémisme : origines, menaces, défis et mécanismes de lutte", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.Ce colloque de deux jours est organisé par l'Institut des Hautes études de sécurité nationale sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.Le Général d'Armée Chanegriha a présidé l'ouverture de ce colloque international en présence de membres du Gouvernement et de conseillers du Président de la République, du doyen de la Mosquée d'Alger, du président de l'Observatoire national de la société civile, du directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de Forces et de la gendarmerie nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire, des chefs de départements et des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, ainsi que des professionnels.