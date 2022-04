Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha, est de nouveau sur le terrain après un déplacement l'ayant conduit récemment à Bordj Badji Mokhtar.

Il s'est rendu, hier au Commandement des Forces navales où il a évoqué la conjoncture actuelle dans le monde lors de son allocution. «Les récentes guerres, qui secouent le monde, ont mis en exergue l'importance de la Force navale comme composante incontournable dans le processus de règlement des conflits modernes», a-t-il affirmé.

Des propos mesurés mais qui mettent en garde des ennemis qui seraient tentés de s'attaquer à l'Algérie, mais c'est également une manière d'entretenir l'esprit combatif en cas d'une éventuelle menace. «(...) nos Forces navales constituent un élément essentiel de notre dispositif de défense et un facteur crucial dans la défense de nos eaux territoriales contre toutes formes de menaces et de dangers». le général Chanegriha cite à ce propos l'immigration clandestine, la contrebande, mais aussi la protection de nos ressources halieutiques».

Le chef d'état- major n'a pas manqué de rappeler le passé glorieux de nos Forces navales.

Il a ainsi rafraîchi la mémoire courte de certains clans occultes pour leur signifier: «Ce passé glorieux ne peut être qu'une source de fierté et de détermination à mettre les Forces navales de l'Armée nationale populaire sur la bonne voie», a-t-il déclaré, ajoutant que l'armée algérienne ambitionne d'en faire « une véritable force dissuasive, à la hauteur de la réputation de l'Algérie révolutionnaire, et dont les capacités opérationnelles et de combat sont en phase avec les différents enjeux, défis et mutations accélérées du monde d'aujourd'hui». Notons à ce propos que cette visite intervient quelques jours après celle effectuée par le chef d'état-major de l'ANP aux Forces aériennes et aux Forces terrestres.