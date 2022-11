Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, aujourd'hui , au deuxième jour de sa visite à la 5e Région militaire, une visite de travail et d’inspection au Groupement de Promotion de l’Industrie mécanique à Aïn Smara (Constantine) et à des établissements de fabrications militaires, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Au deuxième jour de sa visite en 5e Région militaire, Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a effectué, ce jeudi 17 novembre 2022, une visite de travail et d’inspection au Groupement de Promotion de l’Industrie mécanique à Aïn Smara, wilaya de Constantine, et à quelques établissements de fabrications militaires en 5e Région militaire", souligne le communiqué.Après la cérémonie d'accueil, poursuit le communiqué, "le Général d’Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du Groupement de Promotion de l’Industrie mécanique, en présence des Généraux-Majors Noureddine Hambli, Commandant de la 5e Région militaire et Salim Guerid, directeur des Fabrications militaires".A cette occasion, il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l’ensemble des personnels des établissements industriels se trouvant en 5e Région militaire, aux termes de laquelle il a affirmé que "le Haut Commandement œuvre sans cesse à la promotion des fabrications militaires, dans toutes leurs filières, et veille à atteindre la capacité de prendre en charge, localement, la mission de développer et de fabriquer les matériels et les équipements de l’Armée nationale populaire, de manière à lui permettre une autosuffisance dans ce domaine vital"."La promotion des fabrications militaires, dans ses diverses filières, constitue une préoccupation pour le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire et devrait l’être également pour tous les intervenants dans ce secteur, y compris ceux impliqués dans la recherche-développement, dans ses différentes spécialités", a-t-il affirmé.Le Chef d’Etat-Major de l'ANP a indiqué, à cette occasion, que "les efforts consentis dans ce cadre, à la lumière des orientations de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visent à nous permettre de prendre en charge, nous-mêmes, la mission de développer et de fabriquer les matériels et les équipements de l’Armée nationale populaire, à même de renforcer ses capacités opérationnelles, d’augmenter ses performances sur le terrain et de réduire, ainsi, sa dépendance à l’étranger, en accédant à l’autosuffisance dans ce domaine vital".Le Général d’Armée a estimé, à ce titre, que les réalisations enregistrées au niveau de l’ensemble des composantes des Fabrications militaires, grâce à la sincérité des efforts, témoignent de la réussite et de la puissance de l’Armée nationale populaire, et font sa fierté au même titre des nobles missions dont elle est investie."A la faveur de la sincérité des efforts, toutes ces réalisations ont pu être obtenues par l’ensemble des composantes de nos fabrications militaires. Ces réalisations effectives qui témoignent d’elles-mêmes ont permis à ce secteur vital d’atteindre un niveau de développement appréciable et à l’Armée nationale populaire de réunir les exigences d’une armée forte, fière des grandes missions qui lui sont dévolues et de la confiance grandissante qui lui est témoignée par notre vaillant peuple", a-t-il soutenu.Enfin, le Général d’Armée a procédé à l'inspection des différents ateliers du Groupement de Promotion de l’Industrie mécanique et à quelques établissements de fabrications militaires en 5e Région militaire, conclut le communiqué.