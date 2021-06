Après les fortes déclarations prononcées mardi lors de sa visite d'inspection et de travail, l'ayant conduit à la 4ème Région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé, hier matin, au niveau du Secteur opérationnel Sud-Est Djanet, «l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles, «Nasr-2021», qui s'inscrit dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2020-2021», souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'hôte de la 4e Région militaire a eu à suivre au champ de tir du Secteur opérationnel, « les actions de combat exécutées par les unités terrestres, aériennes et celles de défense aérienne du territoire engagées», soutient la même source qui ajoute: «Des actions qui se sont caractérisées par un professionnalisme élevé durant toutes les phases et avec un haut niveau tactique et opérationnel, confirmant une fois encore l'assiduité dans l'accomplissement des actions tant sur le plan de la planification que l'exécution».

Un exercice à ne pas en douter qui «reflète la compétence des cadres en matière de montage et de conduite des différentes actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la capacité des personnels à maîtriser l'emploi des différents systèmes d'armes et équipements en dotation, ce qui a contribué à la réalisation des objectifs tracés». Le ministère de la Défense nationale ajoute dans son communiqué transmis à notre rédaction que «cet exercice tactique exécuté avec des munitions réelles a pour but de tester la disponibilité au combat des unités du Secteur, outre de former les commandants d'unités et les états-majors à la conduite des opérations, et développer leurs connaissances en matière de planification, préparation, organisation et exécution», à l'évidence «tout en les mettant dans les conditions d'une guerre réelle. L'exercice à également vu l'exécution rapide d'un exercice d'aérocordage à partir d'hélicoptères d'un détachement des Troupes spéciales». À la clôture de cette démonstration le général de corps d'armée ne manquera pas d'aller à la rencontre des personnels des unités qui ont exécuté l'exercice, et de « les féliciter pour les efforts consentis lors de la préparation et l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles, qui a été sanctionné par des résultats très satisfaisants, concrétisés par la précision des tirs des différentes armes, rappelant que le développement de l'expérience au combat, l'ancrage des connaissances et des capacités sont des objectifs opérationnels qui ne peuvent être atteints que par le travail sur le terrain, soit l'exécution réussie des exercices», conclut le MDN