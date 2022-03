Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, hier, la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'arme Matériel, qui a eu lieu à l'Ecole supérieure du matériel. Après avoir pris connaissance de deux exposés, l'hôte de la 1ère Région militaire a prononcé une allocution d'orientation où il a exprimé sa satisfaction, soulignant: «Tout d'abord, je tiens à exprimer ma satisfaction de cette rencontre, dédiée à la réunion annuelle des cadres de l'Arme matériel, organisée par la Direction centrale du matériel».

Le général de corps d'armé rappellera que cette réunion a pour objectif «d'évaluer l'état d'avancement de l'exécution du plan de charge annuel, de faire le bilan général des dispositions prises dans ce sens», mais certainement précise t- il «d'apporter les éventuels correctifs à la stratégie mise en oeuvre et d'envisager les solutions possibles, à même de nous permettre de relever les défis et de remédier aux insuffisances enregistrées».

Bien imprégné de ces défis, du rôle sensible, s'inscrivant dans le cadre de la montée en puissance de la disponibilité des Forces armées, le chef d'état-major soutient que «le Haut commandement accorde un intérêt majeur à la Direction centrale du matériel, au regard du caractère et des spécificités des missions qui lui sont assignées», lesquelles, a-t- il expliqué, «se rapportent essentiellement au soutien des unités et aux formations de l'Armée nationale populaire, à la participation, à l'élaboration des plans de développement de ses composantes, de même qu'à satisfaire les besoins en équipements et matériels».

Pour le général de corps d'armée, il s'agit «d'échelons fondamentaux qui renforceront, à coup sûr, la chaîne de commandement et contribueront à réunir les éléments nécessaires à l'élaboration des décisions du Haut commandement». Cet intérêt, à l'évidence, vise «à disposer des facteurs de puissance, des moyens de préservation de l'indépendance et de la souveraineté nationale de notre pays» et, notamment, prévient Saïd Chanegriha, «à réunir toutes les conditions nécessaires à la montée en puissance de nos Forces armées et au maintien de leur état-prêt, pour faire face à toute situation d'urgence».