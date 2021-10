Représentant du président de la République, Said Chanegriha, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, a été reçu par le président de la République de Serbie, à qui il a remis un message manuscrit du président Tebboune. De plus, il a rencontré le ministre de la Défense, avec lequel il s'est entretenu. En effet, en visite officielle depuis le 10 du mois courant à la République Serbe, pour participer à la 10e édition de l'Exposition internationale de l'armement, le général de corps d'armée ne manquera pas d'exprimer à ses hôtes «sa profonde gratitude, pour l'honneur qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne», a indiqué un communiqué transmis à notre rédaction par le ministère de la Défense nationale.

La même source précise, dans ce contexte, que le chef d'État-major aura également à exprimer «ses remerciements pour l'invitation, qui a été adressée à l'Algérie, pour prendre part à cette 10e édition de l'Exposition internationale de l'armement, «Partner-2021». Lors de son entretien avec le ministre de la Défense Serbe, le général de corps d'armée a évoqué «les étapes encourageantes franchies, à plus d'un égard, par les relations de coopération militaire algéro-serbe», souligne le MDN qui ajoute, aussi, c'est « l'ambition partagée de les promouvoir davantage». Ce qui augure, pour les deux pays, dont les rapports ont toujours été qualifiés de privilégiés, «d'un avenir prometteur pour la coopération militaire entre les forces armées des deux pays et de perspectives de son développement dans tous les domaines». Déjà que les relations entre les deux pays ont toujours été exceptionnelles et d'une parfaite symbiose. De plus en plus renforcées, ces relations ont été mises au devant de la scène, notamment en 2016, lors de la 4e session de la commission mixte algéro-serbe de coopération dans le domaine de la défense, laquelle avait eu lieu en février de la même année, en session plénière à «topcider», en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Serbie, de l'attaché militaire et des membres des délégations serbes et algériennes. Lors de cette session, le général Vuruna avait déclaré que «la coopération entre la Serbie et l'Algérie est caractérisée par une compréhension exceptionnelle et rappelé l'histoire des bonnes relations entre les deux pays». Il s'agit donc de relations bilatérales historiques et privilégiées, marquées par beaucoup d'efforts et de travail des deux pays dans le domaine de la défense, que l'on compte développer, avons-nous appris de sources sûres, d'où la visite du général de corps d'armée, Said Chanegriha, à l'Académie militaire, spécialisée dans la formation des officiers ingénieurs.