Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, est en visite officielle en Fédération de Russie, sur invitation du général d’armée Choigou Serguei Koujouguévitch, ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Le général de corps d’armée prendra part à la 9ème Conférence sur la Sécurité internationale, organisée par la Fédération de Russie, du 22 au 24 juin de l’année en cours à Moscou. Concernant cette conférence d’une extrême importance, « Les préparatifs sont accélérés », a déclaré au journal Krasnaya Zvezda, le général Alexander Kshimovsky, chef de la Direction centrale de coopération internationale militaire du ministère russe de la Défense. Elle intervient à l’occasion du 70e anniversaire de la Direction principale de la coopération militaire internationale.

Prévue en 2020, celle-ci, a été reportée à 2021 en raison de la pandémie de Covid -19. à l’ordre du jour, le forum comprend « des problèmes qui sont de la plus grande importance dans la formation d’opinions sur la sécurité mondiale et régionale », annonce un site d’information russe devant aborder également « les principaux sujets portant sur les menaces et les défis actuels de sécurité en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, la cybersécurité et la lutte contre l’information, la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, la coopération militaire et technique et la transparence des activités militaires ». On apprend qu’environ 600 participants de plus de 100 pays prendront part à cette conférence, mais aussi les ministres de la Défense de plus de 35 États qui ont confirmé la volonté d’arriver à la Conférence dont l’Algérie. Cette conférence annuelle de haut niveau qui se tient à Moscou depuis 2012 a rassemblé en 2019 plus de 1000 participants dont 40 ministres de la Défense, des généraux et hauts gradés, des représentants gouvernementaux, d’organisations internationales et non gouvernementales, provenant de 111 pays. Il était question de l’amélioration du contrôle des armes en circulation, de la situation sécuritaire au Moyen-Orient y compris en Syrie.

La conférence avait traité également de la coopération sécuritaire en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Depuis l’initiation de cette conférence par la Russie, les agendas ont toujours porté sur des thèmes sérieux, qui exigent des approches équilibrées et consolidées. « Avant tout, il s’agit de la lutte contre le terrorisme, une menace principale à la sécurité et à la stabilité globale et régionale, ainsi que de la résolution politique et diplomatique de nombreux conflits, en particulier au Proche-Orient et en Afrique du Nord », avait souligné le président russe, Vladimir Poutine indiquant que « d’autres défis méritant une attention tout aussi particulière devaient également être relevés », à l’image des foyers de tension actuels dans la région et plus généralement en Afrique, tel que la Libye, le Sahel et le Sahara occidental.