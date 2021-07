Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, a effectué, hier, une visite de travail et d'inspection à l'Académie militaire de Cherchell «Houari Boumediene». Ce fut certainement l'occasion, pour lui, de prononcer une allocution et d'exprimer ses voeux aux personnels de l'Académie militaire et, à travers eux, à tous les personnels de l'Armée nationale populaire, pour le 59ème anniversaire de l'Indépendance et pour la fête de la Jeunesse. En la circonstance, il a, d'abord, souligné: «Je tiens à saisir cette occasion, alors que notre pays célèbre encore le 59ème anniversaire de sa fête d'Indépendance, pour vous renouveler, à vous, à l'Académie militaire de Cherchell et à tous ses cadres et personnels, et, à travers vous, à tous les personnels de l'Armée nationale populaire, les voeux les plus chaleureux, priant Allah Le Tout-Puissant qu'il nous fasse revivre cette glorieuse fête nationale avec davantage de force et de stabilité».

Tout en exprimant une pensée à l'égard des Chouhada qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de l'Algérie, le général de corps d'armée ajoute «L'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, dont vous, les hommes de demain et cadres de l'avenir, devriez vous enorgueillir de lui appartenir, a été et restera une vraie école pour former des hommes aux fortes volontés et à la foi ancrée en les valeurs de dévouement envers la patrie.» Pour lui, ce sont là «les facteurs de réussite de notre armée, la source de sa force et l'origine de son triomphe».

Parmi ces facteurs, a-t-il ajouté, «foisonnants, sur lesquels l'Armée nationale populaire s'appuie et en fait un des éléments d'acquisition de la puissance dans son sens le plus global». Il soulignera le fait que l'Académie militaire de Cherchell «a acquis une bonne réputation, grâce au niveau d'enseignement académique élevé dispensé aux élèves qui ont atteint les rangs d'excellence».

Toujours à ce propos, il soutient: «En sus d'ancrer les fondements de la science et du savoir dans tous les domaines, dans les esprits des élèves à travers tous les paliers, nous veillons constamment à rappeler le sens des principes et des valeurs nobles, dont notre armée puise son fond de formation et en fait un catalyseur essentiel pour le travail réussi. Nous veillons également à rappeler, en permanence, que ces principes et ces valeurs sont le lien solide qui relie notre glorieuse Histoire nationale avec le présent de l'Algérie et son avenir prometteur.» Le général de corps d'armée s'est aussi exprimé sur le niveau atteint aujourd'hui par l'ANP et indique dans ce contexte: «Il est certain que parmi les indicateurs de développement atteint effectivement, sur le terrain, par l'Armée nationale populaire (...) ces avancées réalisées en matière de développement de ses capacités de combat et opérationnelles, notamment par l'exécution réussie des exercices tactiques, tout au long de l'année d'instruction» et par conséquent, a-t-il tenu à affirmer «renforcer l'efficacité au combat des unités de notre Armée, déployées dans tous les recoins de notre territoire national».

A noter que cette visite intervient à la veille de la clôture de l'année scolaire 2020-2021 et la sortie des promotions.