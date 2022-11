Les prémices d'un succès fédérateur, sans précédent, du 31e Sommet arabe d'Alger apparaissent déjà à l'issue des travaux des hauts responsables et ministres arabes des Affaires étrangères, réunis à Alger au cours de ces derniers jours.

C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée, ce lundi, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra qui n'a pas manqué de qualifier les réunions préparatoires de «succès», explicitant les processus qui ont jalonné les discussions et les négociations autour de points déterminants et sensibles.

Hormis la question palestinienne qui semble rassembler et susciter l'unanimité au sein des délégués et MAE arabes, d'autres points inclus à l'ordre du jour ont fait l'objet de divergences avant d'être réajustés afin d'assurer un minimum de consensus tout autour, soulignera le chef de la diplomatie. Pour le patron de la diplomatie algérienne, seul l'engagement politique envers le sommet arabe, qui doit être soutenu et appuyé, pourra assurer le succès de ses travaux et, par ricochet, le devenir de l'action et de l'existence même du monde arabe. La session d'Alger sera «un sommet rassembleur et fédérateur, pour l'unification des Arabes, la modernisation de l'action commune et l'ouverture de nouvelles perspectives pour notre action commune», a encore confié Lamamra.

Toutefois, le chef de la diplomatie s'est abstenu de dévoiler la teneur des propositions et des solutions envisagées par le Président Tebboune pour réformer l'action arabe et la rendre plus judicieuse et adaptée aux besoins du moment. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soumettra au Sommet arabe plusieurs idées visant à réformer la Ligue arabe», dira-t-il. Parmi les grandes solutions envisagées par l'Algérie pour sortir le monde arabe de sa léthargie, la valorisation du rôle et de l'action de la société civile, à intégrer pleinement, à travers une démarche de la démocratie participative.

Au sujet de la polémique éphémère soulevée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, une tempête dans un verre d'eau, Lamamra a remis les faits à leur juste valeur, affirmant que ces allégations «sont dénuées de tout fondement» et que «l'Algérie était soucieuse de respecter scrupuleusement ce protocole, soulignant que le pays a une grande expérience en la matière». L'Algérie souhaite la bienvenue à tous les dirigeants arabes pour participer aux travaux du Sommet, tout en respectant la souveraineté de chaque État, a-t-il dit, soulignant que les pays sont libres de dépêcher le représentant de leur choix.

À cet égard, Ramtane Lamamra a qualifié le taux de participation de «respectable et très important» comparativement aux autres sommets. Il explicitera, par ailleurs, les raisons de l'absence de certains chefs d'État à ce sommet par la vacance de ce poste dans certains États, et l'agenda politique chargé de certains autres.

Le 31éme Sommet arabe d'Alger devra être le précurseur à une dynamique nouvelle dans l'action arabe commune, notamment par le biais de mécanismes nouveaux que le Président Tebboune devra exposer aux chefs d'État arabes. Il s'agit, entre autres points à proposer, la relance d'outils pour la prévention et la résolution des conflits arabes, afin d'atténuer, un tant soit peu, les tensions exacerbées depuis peu au sein des pays arabes. Et de réitérer les engagements de l'Algérie envers la question centrale que constitue la Palestine. Sans oublier la crise libyenne et celle de Syrie et du Yemen. Le Président Tebboune aura à aborder, en tête- à-tête ou en conclave, «certaines questions délicates».