Les récentes décisions et déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune touchant le monde économique et social n'ont pas laissé de marbre le parti du Front de Libération nationale FLN. Réagissant à cette situation, le parti de Baâdji a rendu public un communiqué dans lequel, il capitalise les mesures prises par le président de la République, visant à préserver le caractère social de l'État, et qui «répondent aux aspirations des larges couches de la société». Il convient de rappeler que Tebboune, lors de sa récente rencontre avec des représentants de la presse nationale, a réitéré les engagements de l'État quant à maintenir les subventions sociales, annonçant au passage des revalorisations salariales, le dégel des projets d'investissements, la création de postes d'emploi, l'amélioration des conditions de vie dans les zones d'ombre, entre autres mesures sociales prises... Les rédacteurs du communiqué mettent en filigrane «les défis auxquels a fait face le président de la République, qui a hérité d'une lourde situation avec ses complications et les tentatives de la contre-révolution, visant à avorter le changement». Le FLN ne manque pas d'affirmer que «les réalisations sont là pour contredire tous ceux qui prétendent le contraire», note le communiqué citant «la relance et la réhabilitation de l'autorité de l'État sur le plan interne et externe». Relevant la volonté claire du président de la République quant à mettre en oeuvre ses engagements, le communiqué du FLN met en lumière les récentes décisions d'allègement/suppressions fiscales des salaires IRG, la revue à la hausse du point indiciaire, la mise en oeuvre de l'allocation chômage, la revalorisation des pensions de retraites et la lutte contre la spéculation. Le communiqué du parti d'Abou El Fadl Baâdji a appelé à «préserver les mesures, décisions et réalisations du président de la République et sa volonté affichée quant à sanctionner l'ensemble des responsables, quelles que soient leurs niveaux de responsabilité, eu égard aux retards enregistrés dans la gestion de certains projets et secteurs», indique un communiqué affiché sur son site sur les réseaux sociaux. Le FLN se dit en faveur d'une telle approche annoncée par le président de la République dans l'évaluation des actions des hauts responsables de l'Éétat. Ainsi, le FLN affiche ouvertement sa caution au remaniement ministériel évoqué par le président de la République, lors de son entrevue hebdomadaire avec la presse nationale. Il estimera dans ce contexte, que le remaniement «doit être efficace pour assurer la célérité d'exécution et devra toucher les secteurs et portefeuilles qui ont échoué». Pour le FLN, «il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas la capacité, l'engagement et la mobilisation nécessaires pour accompagner le président de la République», note le communiqué. Baâdji affirme aussi que «l'Algérie a repris ses forces et réalisé des acquis considérables sur tous les plans, que nul ne peut infirmer». Et d'ajouter que le pays s'est lancé dans une dynamique de «développement durable et la transition de l'économie nationale sur la base de normes relatives à la connaissance, la compétence et l'effort et la lutte contre la bureaucratie». En conclusion, le FLN appelle tous les responsables à accompagner la démarche du président Tebboune, visant à mettre en oeuvre ses engagements.