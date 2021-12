C'est un homme de parole. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à bâtir une Algérie nouvelle. En 2 ans, malgré la pandémie, la crise économique et un environnement politique fragile, Tebboune n'a pas baissé les bras. Il a réussi à concrétiser une bonne partie de ses 54 engagements. Il a donné à l'Algérie une nouvelle Constitution, rajeuni le paysage politique, renouvelé les institutions et promu de nouveaux visages. Sensible aux préoccupations des citoyens, le chef de l'Etat accorde une attention particulière à ce dossier. Il a augmenté le Smig, effacé les dettes des microentreprises, réalisé des centaines de milliers de logements et a fait sortir des zones entières de l'ombre...

Son chantier politique terminé, il s'attelle, aujourd'hui, à relancer la machine économique. Au plan régional et international, le président de la République décide d'en finir avec la sinistrose qui a gravement affecté la politique étrangère. Il a ainsi déployé un véritable «commando» pour donner de la poigne à la diplomatie algérienne.